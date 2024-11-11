ЗС РФ підняли в повітря бомбардувальники Ту-95, але "передумали" атакувати: що відомо

За даними командування, вранці також було зафіксовано злети винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Через загрозу масованого удару в деяких українських регіонах превентивно ввели аварійні відключення світла.

Уранці понеділка, 11 листопада, російські окупанти підняли в повітря кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і здійснили пуски крилатих ракет. Пізніше з'ясувалося, що росіяни здійснили пускові маневри. Фокус зібрав усе, що відомо про дії противника.

О 05:51 у повітрі було зафіксовано 8-м бортів росіян, які летіли в напрямку пускових рубежів у районі Каспійського моря, написали в Повітряних силах.

О 06:25 у командуванні повідомили про те, що з бомбардувальників Ту-95МС були пуски крилатих ракет, у зв'язку з чим і було оголошено повітряну тривогу в низці регіонів. Ближче до 7 ранку до наявної загрози додався ще зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" писав, що пуски ракет було здійснено з 8 бортів Ту-95МС, однак станом на 06:43 їх у повітрі було 13.

"Не всі поки що борти здійснили ймовірні пуски, основна частина з цих бортів усе ще рухається до району Каспійського Моря… 4 борти МіГ-31К у повітрі: 3 з Астрахані та 1 з Саваслейки", — ідеться в повідомленні.

О 07:20 "Николаевский Ванек" додав, що всі борти Ту-95МС узяли курс назад на аеродроми і відлетіли з пускових рубежів. На момент ймовірних пусків у небі фіксували 13 стратегічних бомбардувальників.

В іншому моніторинговому каналі "Monitor" стверджували, що перші пуски, які були зафіксовані о 06:20, найімовірніше, були просто імітацією або ж тренувальними, а крилатих ракет, які загрожували б українському повітряному простору, не фіксували.

Загроза ракетних ударів: превентивний захід

У Київській міській військовій адміністрації написали, що у зв'язку із загрозою ракетного удару в столиці було введено аварійні відключення світла. Населення попередили, що це превентивний захід через загрозу ракетного удару.

Загалом аварійні та екстрені відключення ввели в Києві та 10 областях України.

Відбій загрози для України: що відомо

Станом на 08:31 ракети в повітряному просторі України так само не фіксувалися, а "Николаевский Ванек" написав про те, що всі борти Ту-95МС продовжили курс на аеродроми базування. О 08:56 по всій країні почали фіксувати відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що ЗС РФ завдали ударів по Миколаєву і Запоріжжю, внаслідок чого є загиблі та поранені. За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, несумісні з життям поранення дістали щонайменше п'ятеро осіб. По Запоріжжю росіяни завдали авіаударів, унаслідок яких постраждали 20 громадян.