ВС РФ подняли в воздух бомбардировщики Ту-95, но "передумали" атаковать: что известно

По данным командования, утром также были зафиксированы взлеты истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Из-за угрозы массированного удара в некоторых украинских регионах превентивно ввели аварийные отключения света.

Утром понедельника, 11 ноября, российские оккупанты подняли в воздух несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и совершили пуски крылатых ракет. Позже выяснилось, что россияне осуществили пусковые маневры. Фокус собрал все, что известно о действиях противника.

В 05:51 в воздухе было зафиксировано 8 бортов россиян, которые летели в направлении пусковых рубежей в районе Каспийского моря, написали в Воздушных силах.

В 06:25 в командовании сообщили о том, что с бомбардировщиков Ту-95МС были пуски крылатых ракет, в связи с чем и была объявлена воздушная тревога в ряде регионов. Ближе к 07:00 к существующей угрозе добавился еще взлет истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" писал, что пуски ракет были совершены с 8 бортов Ту-95МС, однако по состоянию на 06:43 их в воздухе было 13.

"Не все пока борты совершили вероятные пуски, основная часть из этих бортов все еще двигается к району Каспийского Моря… 4 борта МиГ-31К в воздухе: 3 с Астрахани и 1 с Саваслейки", — говорится в сообщении.

В 07:20 "Николаевский Ванек" добавил, что все борты Ту-95МС взяли курс обратно на аэродромы и отлетели с пусковых рубежей. На момент вероятных пусков в небе фиксировались 13 стратегических бомбардировщиков.

В другом мониторинговом канале "Monitor" утверждали, что первые пуски, которые были зафиксированы в 06:20, вероятнее всего были просто имитацией или же тренировочными, а крылатые ракеты, которые угрожали бы украинскому воздушному пространству, не фиксировались.

Угроза ракетных ударов: превентивная мера

В Киевской городской военной администрации написали, что в связи с угрозой ракетного удара в столице были введены аварийные отключения света. Население предупредили, что это превентивная мера из-за угрозы ракетного удара.

В целом, аварийные и экстренные отключения ввели в Киеве и 10 областях Украины.

Отбой угрозы для Украины: что известно

По состоянию на 08:31 ракеты в воздушном пространстве Украины все так же не фиксировались, а "Николаевский Ванек" написал о том, что все борты Ту-95МС продолжили курс на аэродромы базирования. В 08:56 по всей стране начали фиксировать отбой воздушной тревоги.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по Николаеву и Запорожью, в результате чего есть погибшие и раненые. По словам начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, несовместимые с жизнью ранения получили как минимум пятеро человек. По Запорожью россияне нанесли авиаудары, в результате которых пострадали 20 граждан.