Борьба тяжеловесов: какие аналоги бомбардировщика Ту-95 есть в арсенале мировых ВВС

Интерес представляют три машины: американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, британский Avro 698 Vulcan, а также "кузен" советского Ту-16 — китайский Xian H-6.

Related video

Российские воздушно-космические силы (ВКС) имеют на вооружении "стратегический долгожитель" — бомбардировщик Ту-95, который разрабатывался еще в советское время, став одним из символов Холодной войны. Естественно, российские военные обозреватели склонны преувеличивать возможности этой машины, говоря о том, что этот "Медведь", который способен нести ядерное вооружение, занимает особое место в авиационном парке РФ.

Однако если отбросить привычные для специалистов рассказы россиян о системах, которым "нет аналогов", то окажется, что военно-воздушные силы некоторых стран имеют в своем арсенале аналогичные самолеты, во всяком случае, ничуть не уступающие российской машине. В связи с этим Фокус выяснял, какие бомбардировщики мировых ВВС могут конкурировать в тяжелом весе с Ту-95.

Американский B-52 Stratofortress

Пожалуй одним из самых известных конкурентов российского Ту-95 является американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress, который стал еще одной иконой противостояния сверхдержав эпохи Холодной войны.

B-52 Stratofortress, служащий в ВВС США более 50 лет, является основным стратегическим бомбардировщиком, который способен нести разнообразные виды вооружений, включая гравитационные и высокоточные управляемые боеприпасы.

Самолет является частью ядерной триады Соединенных Штатов. На сегодняшний день бомбардировщик может быть носителем крылатой ракеты воздушного базирования AGM-86B с ядерным боезарядом. Но ее в итоге должны заменить новой малозаметной ракетой, разрабатываемой в рамках программы Long Range Stand Off Weapon, или LSRO. Кроме того, самолет может взять на борт 12 усовершенствованных крылатых ракет AGM-129, 20 крылатых ракет и восемь бомб.

Первый полет B-52A состоялся еще в 1954 году, а модернизированная версия B-52H, находящаяся на вооружении и по сей день, была поставлена в 1961 году. Всего было произведено 744 самолета, последний из которых был собран в 1962 году.

Американский стратегический бомбардировщик B-52 Фото: Скриншот

Вооружение бомбардировщика B-52 Фото: US Air Force

Основные технические характеристики самолета:

двигатель — восемь турбовентиляторных двигателей TF33-P-3/103;

вооружение — около 70 000 фунтов (свыше 31 тонны) различных боеприпасов;

скорость — 650 миль/ч (1046 км/ч);

дальность — 8 800 миль (14 080 км);

экипаж — пять человек (командир, пилот, штурман-радист, штурман и офицер радиоэлектронной борьбы).

Если сравнивать ТТХ советского Ту-95 и американского В-52, то Stratofortress обходит своего прямого конкурента по ключевым показателям, предельно важным для самолетов такого типа.

Так B-52 может нести свыше 31 тонну разнообразных боеприпасов, в то время как максимальная нагрузка Ту-95 составляет около 15,000 кг, что существенно ниже показателя B-52.

Показатели дальности полета также выше у американской машины — 14,080 км (с дозаправкой до 20,000+) против 12,500 км у Ту-95. Что касается скорости полета то преимущество Stratofortress над "Медведем" минимальное — 1046 км/ч против 920 км/ч. При этом B-52 может подняться на высоту до 15 км, в то время как российский самолет имеет потолок в 12 км.

Отметим также приличный послужной список бомбардировщика ВВС США. Машина участвовала в военных конфликтах на протяжении всей второй половины ХХ века и начала 2000-х — бомбардировщик показал свою эффективность во Вьетнамской войне (1965–1973), операции "Буря в пустыне" (1991), операции "Союзная сила" (1999), операции "Несокрушимая свобода" (2001) и операции "Иракская свобода" (2003).

Бомбардировщик B-52 в ходе Вьетнамской войны Фото: Архивное фото

В целом этот самолет, обладая уникальными характеристиками, продолжает оставаться важным и весьма грозным элементом обороны США.

Британский Avro Vulcan

Еще одним представителем западной школы авиастроения в "тяжелом весе" является британский стратегический бомбардировщик Avro Vulcan, который как и Ту-95 является частью ядерной триады, только Соединенного Королевства. Машина разработана практически в начале Холодной войны для выполнения миссий, связанных с применением ядерного оружия, совершив свой первый полет 30 августа 1952 года.

Официально Vulcan поступил на вооружение Королевских ВВС в 1956 году и применялся в основном для ядерного сдерживания на фоне противостояния с СССР.

Уникальность самолета состоит в том, что он стал первым бомбардировщиком в мире с дельтовидным крылом, что обеспечило ему маневренность и высокую скорость на больших высотах. И хотя в свое время проект считался наиболее технически продвинутым из представленных в ответ на спецификацию Министерства авиации, некоторые считали его самым рискованным вариантом.

Британский бомбардировщик Avro 698 Vulcan Фото: BAE Systems

Любопытная деталь содержится в заявлении британского Министерства авиации относительно летных характеристик самолета. В ведомстве были настолько впечатлены, что в 1958 году чиновники публично заявили, что "на своей оперативной высоте Vulcan может превзойти в маневренности любой истребитель, находящийся сегодня на вооружении эскадрильи".

Однако позже с развитием советских систем ПВО бомбардировщики Vulcan переключились с миссий по проникновению на большой высоте на маловысотные миссии. А в 1970 году они были полностью выведены из миссии ядерного сдерживания, переключившись на роль обычного бомбардировщика для поддержки сил НАТО в Европе.

По своим тактико-техническим характеристикам самолет немного отличался от американского коллеги B-52 — Vulcan был способен подниматься на высоту до 17 000 метров и развивать максимальную скорость до 1 046 км/ч. При этом боевая нагрузка бомбера находилась в пределах 10 000 кг.

Что касается вооружения то британская машина могла нести ядерные бомбы и, позже, ракеты Blue Steel с ядерной боеголовкой на расстояние до 926 км.

Основные характеристики британского бомбардировщика Avro Vulcan:

силовая установка — четыре турбореактивных двигателя Bristol Siddeley Olympus 201 или 301 (в зависимости от модели);

максимальная скорость — около 1 038 км/ч (0,95 Маха) на высоте;

практический потолок — 16 800 м;

максимальная дальность — 9000 км;

вооружение — атомные бомбы, обычные бомбы свободного падения калибром до 454 кг;

экипаж — 5 человек.

Одной из самых известных операций с участием Vulcan стала операция "Черный олень" во время Фолклендского конфликта 1982 года. Самолет бомбил взлетную полосу на острове Порт-Стэнли и атаковал аргентинские радары с помощью противорадиолокационных ракет Shrike, что ограничивало возможность аргентинских ВВС атаковать британские силы. В одной из миссий самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Рио-де-Жанейро, когда сломался дозаправочный зонд.

Прототип Avro Vulcan. 1952 год Фото: BAE Systems

Бомбардировщик Vulcan был снят с производства в 1984 году, а из 134 собранных серийных моделей осталось 19, разбросанных по музеям США, Канады и Великобритании.

Китайский Xian H-6K

Еще один тяжеловес, который достоин внимания, является скорее не конкурентом Ту-95, а его "двоюродным братом". Речь идет о китайском стратегический бомбардировщик Xian H-6K, который представляет собой модернизацию советского самолета Ту-16, выпускаемого с 1950-х годов.

Производимый корпорацией Xian Aircraft Industrial Corporation, H-6K предназначен для выполнения дальних стратегических операций, включая нанесение ударов по объектам противника с использованием крылатых ракет. Таким образом H-6K стал основой для обновленной серии китайских бомбардировщиков, впервые поступив на вооружение в 2011 году.

Несмотря на родственность с советскими Ту-16, китайская машина отличается значительными конструктивными и функциональными изменениями. Бомбардировщик получил новый фюзеляж с использованием композитных материалов, что повысило его прочность и снизило массу.

Кроме того, на H-6K установлены более мощные турбовентиляторные двигатели Д-30-КП-2 российского производства, что увеличило дальность полета и надежность самолета по сравнению с его предшественниками.

Следует отметить, что H-6 является единственным классом бомбардировщиков, который был произведен в значительных количествах в 21-м веке. Дело в том что платформа H-6 имеет более 10 различных модификаций, предназначенных для выполнения разных задач. По некоторым данным китайские ВВС имеют на вооружении более 170 машин.

Китайский бомбардировщик H-6 Фото: Открытые источники

Технические характеристики бомбардировщика H-6K:

силовая установка: 2 турбовентиляторных двигателя Д-30-КП-2 (максимальная тяга каждого — 11 000 кгс);

максимальная скорость — около 800 км/ч;

дальность полета — около 3 500 км с полной боевой нагрузкой (6 000 км с дозаправкой);

практический потолок — около 12 000 м;

вооружение: до 6 крылатых ракет средней дальности CJ-10A (китайская версия Х-55) на внешней подвеске, противокорабельные ракеты и ракеты воздушного базирования;

максимальная боевая нагрузка — 12 тонн;

экипаж — 4 человека.

Как можно заметить, китайский тяжеловес уступает западным образцам по ряду характеристик. Более того, специалисты отмечают, что H-6K не отличается ни скоростью, ни маневренностью, ни малозаметностью — последний пункт достаточно важен в современных реалиях, поскольку с учетом развития ПВО и дальнобойности современных зенитных систем, китайский бомбардировщик представляет собою легкую добычу.

Но H-6K все же представляет определенную силу за счет баллистических ракет, относящихся к классу противокорабельных YJ-12. Это ракета, специально разработанная для поражения морских целей с высокой скоростью, способна достигать скоростей до 4 Махов и имеет дальность около 400 км.

По словам Пентагона, YJ-12 является "самой смертоносной противокорабельной ракетой, которую Китай произвел до сих пор". Опасность YJ-12 связана с ее дальностью полета, а также со способностью двигаться на высоких скоростях, что затрудняет защиту корабельных ударных групп США с помощью боевых систем Aegis Combat Systems и ракет класса "земля-воздух" SM-2.

Вместе с тем китайский бомбардировщик имеет один существенный недостаток, по сравнению даже с Ту-95. Машина имеет дальность полета, по некоторым данным, достигает до 4300 км, что на несколько порядков меньше других мировых аналогов. Хотя по мнению западных экспертов, НОАК и не нуждается в более дальнобойной авиации, ограничиваясь интересами своего "заднего двора" — Тихоокеанским регионом.

Важно