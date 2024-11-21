"Звоните военным": "инопланетное" морское существо напугало людей (видео)

Необычный внешний вид существа вызвал множество обсуждений в соцсетях, а некоторые, в шутку, окрестили его "инопланетянином".

В гавани Рай, Сассекс (Англия), местные жители наткнулись на странное морское существо, выброшенное на берег. Об этом пишет What's The Jam.

Необычный внешний вид существа вызвал множество обсуждений в соцсетях, а некоторые, в шутку, окрестили его "инопланетянином". Эксперты и представители природного заповедника Rye Harbour Nature Reserve сообщили, что водным обитателем, напоминающий ресницу, оказался морской червь под названием "морская мышь".

"Это мохнатое существо — морская мышь, крупный морской червь! Около 15 см в длину, их редко можно встретить, но зимой штормы иногда выбрасывают их на берег. Если присмотреться, то среди их тусклых щетинок можно заметить переливающуюся радужную бахрому", — написали они в своей группе в Facebook.

Эксперты также рассказали, что морская мышь использует уникальную форму "фотонной инженерии", чтобы отражать свет. Эта технология, с которой люди только начинают разбираться, помогает червю защищаться от хищников на темном морском дне, создавая яркую и пугающую окраску.

На видео, опубликованном заповедником, можно увидеть, как это необычное существо двигается по берегу.

"После первых пяти секунд видео ускоряется в три раза, потому что морские мыши, несмотря на свои умные защитные механизмы, довольно медлительны", — уточнили авторы поста.

Морской червь может достигать около 15 см в длину Фото: YouTube

Открытие вызвало бурю эмоций в интернете. Некоторые пользователи были восхищены находкой, а другие — напуганы ее внешним видом.

"Это хаггис", "Я думала, это ресница". "Я бы сразу звонил военным и предупреждал об инопланетном вторжении, если бы увидел такое на пляже", "Волосы Трампа снова сбежали", — писали они.

Многие пользователи отметили, что это существо действительно похоже на нечто внеземное, но его реальная природа оказалась еще более удивительной. Найденный червь был возвращен обратно в море.

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