Выглядел совсем по-другому: женщина удивлена возвращением пропавшего кота спустя 5 лет

Джанин Яррелл считала, что потеряла своего кота по кличке Бубба навсегда. Однако соцсети помогли женщине отыскать любимого питомца, который, как она предполагает, все эти годы жил на улице.

44-летняя Джанин Яррелл из Эшфорда (Англия) пережила настоящий шок, когда увидела своего пропавшего пять лет назад кота по кличке Бубба на фотографии в Facebook. Об этом пишет The Mirror.

Домашнее животное выглядело совершенно иначе. Его шерсть свалялась, а сам он был неухоженным и скорее всего прожил нелегкие годы на улице. Идентифицировать пропавшего кота помог микрочип.

По словам хозяйки, Бубба исчез пять лет назад. Она с мужем Робом сделали все возможное, чтобы его найти. Они расклеивали объявления, публиковали посты в социальных сетях, просили помощи у соседей, но никаких следов кота обнаружить не удалось. В конце концов, им пришлось смириться с мыслью, что он больше не вернется.

"Это был тяжелый период для нас, ведь он был частью семьи. Мы были уверены, что кот больше не вернется", — вспоминает Джанин.

Хозяйка едва узнала своего кота Фото: Facebook

Спустя годы надежда вдруг вспыхнула заново. Одна из соседок заметила черно-белого кота, который прятался под машиной, и разместила его фото в местной группе на Facebook.

"Когда я увидела его на фотографии, у меня внутри что-то екнуло. Кот выглядел очень по-другому, но что-то в его глазах было знакомым", — рассказала Джанин.

Британка немедленно связалась с автором поста. Проверив микрочип, стало понятно, что перед ней действительно Бубба. На следующий день, 13 ноября, кот вернулся домой. Джанин предполагает, что все эти годы Бубба жил на улицах Эшфорда, возможно, перебиваясь случайными подачками от добрых людей.

"Учитывая его состояние, мне сложно представить, через что он прошел. Он сильно изменился, его шерсть свалялась, но, несмотря на это, он в относительно хорошем состоянии для животного, которое прожило пять лет на улице", — сказала она.

Сейчас кот вернулся домой Фото: Jam Press

Джанин планирует показать Буббу ветеринару, чтобы убедиться в том, что у него нет проблем со здоровьем.

Эта история вызвала живой отклик в социальных сетях. Многие пользователи выразили восхищение историей Буббы, а некоторые поделились похожими случаями с их собственными питомцами. Местная служба спасения кошек посоветовала владельцам, потерявшим своих питомцев, проверять не только окрестные дома и дворы, но и расклеивать объявления, регулярно обновлять информацию на микрочипах и сообщать о пропаже в ветеринарные и спасательные службы.

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