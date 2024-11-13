Полосатая угроза: барсуки "захватывают" город, разрушая дороги и сея хаос (фото)

Жители города объединяются, чтобы противостоять животным, утверждая, что нужно срочно что-то предпринимать. Местные власти уже начали работы по ремонту дорог, однако этого оказалось недостаточно для людей.

В городке Мейблторп, что в Линкольншире (Англия), барсуки стали настоящей проблемой, разрушая пешеходные дорожки и прокладывая тоннели под дорогами, что приводит к их разрушению. Об этом пишет Daily Star.

Местные власти уже начали работы по ремонту дорог, однако временные светофоры, установленные для безопасности, раздражают местных жителей. Они объясняют, что все эти неудобства связаны с деятельностью барсуков. По словам представителей организации Natural England, рабочие должны завершить ремонтные работы до конца ноября, так как именно в этот период начинается брачный сезон у барсуков. В противном случае дороги могут быть повреждены настолько, что они останутся в неисправном состоянии до июля 2025 года.

Жители прибрежного городка понимают, что с барсуками нужно бороться, но многие признают, что ситуация не так однозначна. С одной стороны, эти животные причиняют неудобства и наносят ущерб инфраструктуре, с другой — они являются символом природы, привлекательным для местных жителей и туристов.

Местные власти уже начали работы по ремонту дорог Фото: Lincolnshire Live

Дес Барнетт, который живет в Мейблторпе почти три года, отметил, что работы по ремонту дорог идут прямо возле его дома.

"Я никогда не видел барсуков, но другие жители говорят, что встречали их. Светофоры начали работать с 4 августа, и они вызывают неудобства. Нас пропускают через шлагбаумы, а вечером мы сами поднимаем их, лишь бы поставить потом на место. Тем не менее с барсуками нужно что-то делать", — сказал он.

Кэтрин Дарластон рассказала, что закрытие дороги вызвало массу проблем с движением Фото: Lincolnshire Live

Другие жители города, которые проживают в Мейблторпе гораздо дольше, тоже отмечают, что барсуки, хотя и наносят ущерб, уже стали частью жизни. Кэтрин Дарластон, еще одна местная жительница, добавила, что закрытие дороги вызвало массу проблем с движением.

"Когда я хочу поехать в другой город, это становится очень неудобно. Массовые перебои с движением — это реальная проблема. Барсуки были здесь первыми, но, возможно, их можно было бы отселить, и это могло бы стать решением проблемы для всех", — отметила она.

Издание отмечает, что ситуация с барсуками в Мейблторпе продолжает оставаться спорной и местные власти, вероятно, будут искать компромисс между сохранением природы и устранением угроз для инфраструктуры.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил редкое животное на пляже во время прогулки. Джеймс Кук признался, что встреча с моржом для него была "сюрреалистичной". По его словам, за последние тридцать лет моржей у британского побережья видели менее десяти раз.

Также стало известно, что мужчина, который путешествует по миру в поисках редких рыб, показал "речных монстров". Дэвид Уотмоу рассказал, что его увлечение рыбалкой началось с юных лет и со временем переросло в настоящую страсть к поиску самых необычных речных существ. Однажды мужчина выловил "монстра" весом в 100 кг.