Смугаста загроза: борсуки "захоплюють" місто, руйнуючи дороги та сіючи хаос (фото)

Жителі міста об'єднуються, щоб протистояти тваринам, стверджуючи, що потрібно терміново щось робити. Місцева влада вже почала роботи з ремонту доріг, однак цього виявилося недостатньо для людей.

У містечку Мейблторп, що в Лінкольнширі (Англія), борсуки стали справжньою проблемою, руйнуючи пішохідні доріжки і прокладаючи тунелі під дорогами, що призводить до їх руйнування. Про це пише Daily Star.

Місцева влада вже розпочала роботи з ремонту доріг, проте тимчасові світлофори, встановлені задля безпеки, дратують місцевих жителів. Вони пояснюють, що всі ці незручності пов'язані з діяльністю борсуків. За словами представників організації Natural England, робітники мають завершити ремонтні роботи до кінця листопада, оскільки саме в цей період починається шлюбний сезон у борсуків. В іншому разі дороги можуть бути пошкоджені настільки, що вони залишаться в несправному стані до липня 2025 року.

Жителі прибережного містечка розуміють, що з борсуками потрібно боротися, але багато хто визнає, що ситуація не така однозначна. З одного боку, ці тварини завдають незручностей і завдають шкоди інфраструктурі, з іншого — вони є символом природи, привабливим для місцевих жителів і туристів.

Місцева влада вже розпочала роботи з ремонту доріг Фото: Lincolnshire Live

Дес Барнетт, який мешкає в Мейблторпі майже три роки, зазначив, що роботи з ремонту доріг тривають просто біля його будинку.

"Я ніколи не бачив борсуків, але інші жителі кажуть, що зустрічали їх. Світлофори почали працювати з 4 серпня, і вони викликають незручності. Нас пропускають через шлагбауми, а ввечері ми самі підіймаємо їх, аби поставити потім на місце. Проте з борсуками потрібно щось робити", — сказав він.

Кетрін Дарластон розповіла, що закриття дороги спричинило масу проблем із рухом Фото: Lincolnshire Live

Інші жителі міста, які проживають у Мейблторпі набагато довше, теж зазначають, що борсуки, хоча й завдають шкоди, вже стали частиною життя. Кетрін Дарластон, ще одна місцева мешканка, додала, що закриття дороги спричинило масу проблем із рухом.

"Коли я хочу поїхати в інше місто, це стає дуже незручно. Масові перебої з рухом — це реальна проблема. Борсуки були тут першими, але, можливо, їх можна було б відселити, і це могло б стати вирішенням проблеми для всіх", — зазначила вона.

Видання зазначає, що ситуація з борсуками в Мейблторпі продовжує залишатися спірною, і місцева влада, ймовірно, буде шукати компроміс між збереженням природи та усуненням загроз для інфраструктури.

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