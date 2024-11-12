Чоловік, який подорожує світом у пошуках рідкісних риб, показав "річкових монстрів" (фото)

Девід Вотмоу розповів, що його захоплення риболовлею почалося з юних років і згодом переросло у справжню пристрасть до пошуку найнезвичайніших річкових істот. Одного разу чоловік виловив "монстра" вагою в 100 кг.

Девід Вотмоу, 45-річний британець із Блекпула (Англія), понад десять років займається пошуком рідкісних і гігантських річкових істот, подорожуючи по всьому світу. Чоловік розповів про свої пригоди виданню What's The Jam.

Девіду доводилося пережити зустріч із рибою вагою до 220 фунтів (майже 100 кг), важкі інфекції та навіть арешт. Попри всі небезпеки, він обожнює своє хобі й має намір займатися цим до самої старості.

В інтерв'ю Девід розповів, що його захоплення риболовлею розпочалося з юних років і згодом переросло у справжню пристрасть до пошуку найнезвичайніших річкових істот.

Чоловіки займається пошуком рідкісних і гігантських річкових істот Фото: Jam Press

Він подорожує такими екзотичними країнами, як Індія, Таїланд, Аргентина та багатьма іншими, де стикається не тільки з фізичними, а й політичними та культурними ризиками. Часто йому доводилося стикатися з корупцією і навіть арештами, коли він не розумів місцевих мов і порушував місцеві закони.

"Корупція в деяких країнах, які я відвідав, м'яко кажучи, лякає. Я потрапляв у ситуацію, де не розумів мови, і мене заарештовували", — згадує він.

Він також пережив малярію та інші інфекції від укусу комах. Попри всі ці неприємності, він рішуче налаштований продовжувати свою роботу.

Чоловік подорожує такими екзотичними країнами, як Індія, Таїланд, Аргентина та багато інших Фото: Jam Press

За роки подорожей Девід спіймав безліч велетенських риб, серед яких — велика тигрова риба вагою 132 фунти (близько 60 кг), сом Гунч з річки Рамганга вагою 59 фунтів (26 кг), а також найбільший улов — меконгський сом вагою 220 фунтів (майже 100 кг), якого він спіймав на платному ставку в Таїланді. Для нього ці велетенські риби не лише досягнення, а й можливість допомогти місцевим спільнотам, які страждають від нестачі їжі.

"Я годую ними голодних людей у селі, у яких нічого немає", — пояснює Девід.

За роки подорожей Девід упіймав безліч гігантських риб Фото: Jam Press

Крім того, британець розповів, що найнебезпечніші риби, яких він ловив, — це риби-вампіри й чорні піраньї, з якими він перетинався в Південній Америці. Девід також відкрито говорить про свою любов до екстриму

"Я завжди хотів бути в пошуках нових річок і нових рибальських місць. Це моє життя, це мій наркотик", — каже він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив рідкісну тварину на пляжі під час прогулянки. Джеймс Кук зізнався, що зустріч із моржем для нього була "сюрреалістичною". За його словами, за останні тридцять років моржів біля британського узбережжя бачили менш ніж десять разів.

Також стало відомо, що молодий рибалка потонув, спіймавши на гачок гігантську рибу. Аллакс Мело втратив рівновагу і впав за борт човна, опинившись під водою. У мить сильна течія швидко затягнула його.