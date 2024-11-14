Виглядав зовсім по-іншому: жінка здивована поверненням зниклого кота через 5 років

Джанін Яррелл вважала, що втратила свого кота на прізвисько Бубба назавжди. Однак соцмережі допомогли жінці відшукати улюблену тваринку, яка, як вона припускає, всі ці роки жила на вулиці.

44-річна Джанін Яррелл з Ешфорда (Англія) пережила справжній шок, коли побачила свого зниклого п'ять років тому кота на прізвисько Бубба на фотографії у Facebook. Про це пише The Mirror.

Домашня тварина мала зовсім інший вигляд. Її шерсть звалялася, а сам він був недоглянутим і, найімовірніше, прожив нелегкі роки на вулиці. Ідентифікувати зниклого кота допоміг мікрочип.

За словами господині, Бубба зник п'ять років тому. Вона з чоловіком Робом зробили все можливе, щоб його знайти. Вони розклеювали оголошення, публікували пости в соціальних мережах, просили допомоги в сусідів, але жодних слідів кота виявити не вдалося. Зрештою, їм довелося змиритися з думкою, що він більше не повернеться.

"Це був важкий період для нас, адже він був частиною родини. Ми були впевнені, що кіт більше не повернеться", — згадує Джанін.

Господиня ледь упізнала свого кота Фото: Facebook

Через роки надія раптом спалахнула заново. Одна із сусідок помітила чорно-білого кота, який ховався під машиною, і розмістила його фото в місцевій групі на Facebook.

"Коли я побачила його на фотографії, у мене всередині щось тьохнуло. Кіт виглядав дуже по-іншому, але щось у його очах було знайомим", — розповіла Джанін.

Британка негайно зв'язалася з автором поста. Перевіривши мікрочип, стало зрозуміло, що перед нею дійсно Бубба. Наступного дня, 13 листопада, кіт повернувся додому. Джанін припускає, що всі ці роки Бубба жив на вулицях Ешфорда, можливо, перебиваючись випадковими подачками від добрих людей.

"З огляду на його стан, мені складно уявити, через що він пройшов. Він сильно змінився, його шерсть звалялася, але, попри це, він у відносно хорошому стані для тварини, яка прожила п'ять років на вулиці", — сказала вона.

Зараз кіт повернувся додому Фото: Jam Press

Джанін планує показати Буббу ветеринару, щоб переконатися в тому, що в нього немає проблем зі здоров'ям.

Ця історія викликала жвавий відгук у соціальних мережах. Багато користувачів висловили захоплення історією Бубби, а деякі поділилися схожими випадками з їхніми власними вихованцями. Місцева служба порятунку кішок порадила власникам, які загубили своїх улюбленців, перевіряти не тільки навколишні будинки та двори, а й розклеювати оголошення, регулярно оновлювати інформацію на мікрочипах і повідомляти про зникнення у ветеринарні та рятувальні служби.

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