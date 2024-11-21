"Телефонуйте військовим": "інопланетна" морська істота налякала людей (відео)

Незвичайний зовнішній вигляд істоти викликав безліч обговорень у соцмережах, а дехто, жартома, охрестив її "інопланетянином".

У гавані Рай, Сассекс (Англія), місцеві жителі натрапили на дивну морську істоту, викинуту на берег. Про це пише What's The Jam.

Незвичайний зовнішній вигляд істоти викликав безліч обговорень у соцмережах, а дехто, жартома, охрестив її "інопланетянином". Експерти та представники природного заповідника Rye Harbour Nature Reserve повідомили, що водним мешканцем, що нагадує вію, виявився морський черв'як під назвою "морська миша".

"Ця волохата істота — морська миша, великий морський черв'як! Близько 15 см завдовжки, їх рідко можна зустріти, але взимку шторми іноді викидають їх на берег. Якщо придивитися, то серед їхніх тьмяних щетинок можна помітити веселкову бахрому, що переливається", — написали вони у своїй групі у Facebook.

Експерти також розповіли, що морська миша використовує унікальну форму "фотонної інженерії", щоб відбивати світло. Ця технологія, з якою люди тільки починають розбиратися, допомагає черв'яку захищатися від хижаків на темному морському дні, створюючи яскраве забарвлення, що лякає.

На відео, опублікованому заповідником, можна побачити, як ця незвичайна істота рухається берегом.

"Після перших п'яти секунд відео прискорюється втричі, тому що морські миші, попри свої розумні захисні механізми, доволі повільні", — уточнили автори поста.

Морський черв'як може досягати близько 15 см у довжину Фото: YouTube

Відкриття викликало бурю емоцій в інтернеті. Деякі користувачі були захоплені знахідкою, а інші — налякані її зовнішнім виглядом.

"Це хаггіс", "Я думала, це вія". "Я б одразу телефонував військовим і попереджав про інопланетне вторгнення, якби побачив таке на пляжі", "Волосся Трампа знову втекло", — писали вони.

Багато користувачів відзначили, що ця істота справді схожа на щось неземне, але її реальна природа виявилася ще більш дивовижною. Знайдений черв'як був повернутий назад у море.

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