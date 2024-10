P-51D Mustang: лучший истребитель всех времен и народов

В общей сложности P-51 Mustang в воздушных битвах сбил 4950 вражеских самолетов, а более 250 летчиков получили статус асов. Эксперты утверждают, что это лучшая поршневая машина из когда-либо созданных.

Фокус перевел статью бывшего офицера американских ВВС Кристиана Д. Орра о легендарном самолете P-51 Mustang времен Второй мировой.

North American P-51D Mustang считается одним из лучших истребителей всех времен и народов. Он вошел в историю благодаря своей ключевой роли во Второй мировой войне.

Благодаря мощному двигателю Rolls-Royce Merlin, исключительной дальности полета и шести пулеметам 50-го калибра, P-51D стал самолетом победы, обеспечив дальнее сопровождение бомбардировщиков вглубь Германии и Японии. Его знаменитые летчики, такие как Чак Йегер, получили статус асов и сбили около 5 тысяч вражеских самолетов.

Несмотря на то, что в эпоху реактивной авиации Mustang устарел, он продолжал служить в Корейской войне и до сих пор остается любимым самолетом фанатов авиации.

Почему P-51D Mustang до сих пор считается лучшим истребителем всех времен и народов

Итак, какая же боевая птица заслуживает звания лучшего истребителя всех времен?

Очевидно, что это очень субъективный вопрос, который вызовет споры, какой бы ответ я ни дал. Поэтому сейчас, печатая этот текст, я мысленно готовлюсь к тому, что некоторые читатели закидают меня тухлыми помидорами за мой ответ: North American P-51 Mustang, а точнее P-51D Mustang.

Нет, у "Мустанга" нет умопомрачительного коэффициента поражения в воздухе 104:0, как у F-15 Eagle, 135:4 у F-14 Tomcat (простите, фанаты "Топ Ган" ) или 76:1 у F-16 Fighting Falcon.

Однако, при всем уважении к этим впечатляющим боевым самолетам и их экипажам, ни один из этих более современных реактивных истребителей не сыграл победной роли в конфликте такого масштаба, как Вторая мировая война. Поэтому титул заслуженно достается именно P-51 D Mustang.

Другие претенденты на звание героя Второй мировой войны

"Стоп, Крис, – я уже слышу, как поклонники различных других истребителей Второй мировой поправляют меня, – если твой критерий – это победы над фрицами, то как насчет (вставьте сюда их любимую боевую птицу Второй мировой войны)…". Если быть "справедливым и сбалансированным" (цитируя Fox News), у некоторых из них есть весомые аргументы.

Вот, например, P-38 Lightning, на котором летал американский ас среди асов всех времен, майор Ричард "Дик" Бонг.

Есть P-47 Thunderbolt, он же "Летающая ванна", он же "Кувшин", на котором летали два лучших аса Америки на Европейском театре военных действий, Фрэнсис "Габби" Габрески и Роберт С. Джонсон. Этот самолет заслужил непревзойденную репутацию благодаря способности выдерживать жесточайшие сражения и после этого благополучно долетать до дома.

А еще есть F6F Hellcat, который позволил ВМС США добиться превосходства в воздухе над печально известными японскими Zero. На нем летал лучший ас ВМС США, коммандер Дэйв МакКэмпбелл, совершивший рекордные 9 сбитий за один день во время битвы в заливе Лейте.

Другие могут привести веские аргументы в пользу F4U Corsair (эскадрилья Black Sheep), P-40 (Flying Tigers) и т.д.

P-51D – самолет победы

Однако ни один из вышеупомянутых самолетов не достиг того статуса, который был у P-51 DMustang во время "Большой войны".

В конце концов, именно Mustang якобы заставил рейхсмаршала и главу Люфтваффе Германа Геринга признать: "В тот день, когда я увидел "Мустанги" над Берлином, я понял, что нам крышка".

При этом, воспевая успехи Mustang, следует уточнить, что речь идет о модели D. В конце концов, как отмечает мой коллега Питер Сучиу, "хотя P-51 Mustang войдет в историю как лучший из когда-либо созданных истребителей с поршневым двигателем, сумевший обеспечить дальнее сопровождение американских тяжелых бомбардировщиков, принесших войну к самому сердцу нацистской Германии, он не сразу заслужил свою репутацию".

Истребитель P-51 Mustang Фото: Pinterest

Г-н Сучиу добавляет: "Mustang поступил на вооружение Королевских ВВС в 1942 году, и его успех едва ли можно назвать мгновенным. Изначально он был оснащен двигателем жидкостного охлаждения Allison V-1710, который ограничивал его характеристики по высоте. По этой причине самолет использовался в основном в качестве вооруженного тактического разведчика".

Особенности P-51D

Но появился P-51D с более мощным двигателем Rolls-Royce Merlin, который устранил проблемы с высотными характеристиками, а также с "каплевидным", или "пузырчатым", козырьком, который решал проблемы с плохой видимостью с задней части ранних версий самолета.

Эти факторы в сочетании с шестью пулеметами Browning 50-го калибра – по три на каждом крыле – дали возможность репутации Mustang окончательно взлететь (каламбур не удался).

Как уже говорилось, Mustang смог сопровождать B-17 Flying Fortresses и B-24 Liberator в их восхитительных по точности бомбардировках в глубине Германии, не неся больше невыносимых потерь со стороны Люфтваффе.

Тем временем на Тихоокеанском театре военных действий летчики P-51D выполняли ту же самую важную функцию сопровождения B-29 Superfortress во время их бомбардировочных рейдов на Японию.

Истребитель P-51 Mustang Фото: Открытые источники

Послужной список

Летчики Mustang сбили в общей сложности 4950 вражеских самолетов, более 250 летчиков получили статус асов, а средний показатель поражений в воздухе составил 7,69.

Самым известным из этих летчиков был Чак Йегер – человек, который впоследствии преодолел звуковой барьер. Он одержал 11,5 побед, включая 5 за один день, получив статус "аса за день", и даже сумел сбить истребитель Messerschmitt 262 Schwalbe ("Ласточка"), первый в мире действующий реактивный истребитель.

Здесь я должен признаться в своем личном сентименте в пользу P-51. В 1986 году, в нежном возрасте 11 лет, самой первой моделью самолета, которую я построил, была модель Monogram 1: 48 масштаба P-51D; параллельно я читал автобиографию Йегера, ставшую в то время бестселлером, и был в восторге от вышеупомянутых подвигов Чака во Второй мировой войне, особенно от того, как он описывал один из своих сбитых самолетов: "Чувак, я вскрыл этот [Messerschmitt] 109, как будто это была банка тушенки".

P-51D после Второй мировой войны

P-51D отлично послужил в Корейской войне, несмотря на то, что устарел в эпоху реактивных самолетов, в частности истребителей МиГ-15, на которых летал противник, и F-86 Sabre, ставших основой ВВС США во время конфликта.

ВВС США отправили свой последний P-51 в отставку в 1978 году, но могучий Mustang оставался на вооружении ВВС Доминиканской Республики вплоть до 1984 года.

Примерно 175 "Мустангов" летают и сегодня благодаря частным коллекционерам и специалистам по реставрации, а еще около сотни выставлены в музеях.

Об авторе

Кристиан Д. Орр – бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.