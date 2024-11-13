Семья нашла бункер времен Второй мировой войны в саду спустя 3 года после переезда (фото)

Кэтрин Милберн и ее муж Лиам не имели ни малейшего представления о наличии старого укрытия в их саду. Во время реконструкции заднего двора супруги наткнулись на бетонный блок, который оказался частью бункера.

Семья из Саутвика, графство Уилтшир (Англия), была потрясена, обнаружив под своим летним домиком настоящий бункер времен Второй мировой войны, три года спустя после переезда в дом. 32-летняя Кэтрин Милберн и ее 34-летний муж Лиам нашли убежище в своем саду во время проведения ремонтных работ. Об этом пишет What’s the Jam.

Семья живет в трехкомнатном доме со своими детьми Ноем и Флоренсом более трех лет. Однако о наличии бункера в их саду они не имели ни малейшего представления, пока не начали ремонт. В процессе реконструкции заднего двора, супруги наткнулись на бетонный блок длиной около трех метров, который в дальнейшем оказался частью старого укрытия.

"Когда мы начали вскапывать этот участок, то заметили стальные прутья, что показалось нам странным для летнего домика. Когда мы добрались до гофрированного железа, я подумала: "Боже мой, что мы нашли?". Мы продолжали копать, и вскоре наткнулись на ступеньки, ведущие в бункер. Вода затопила вход, но мы планируем откачать ее", — рассказала Кэтрин.

Семья живет в трехкомнатном доме со своими детьми Ноем и Флоренсом более трех лет Фото: Jam Press

Супруги решили отказаться от первоначальных планов по строительству садовой комнаты на месте летнего домика и решили сохранить историческое укрытие. Они планируют сделать бункер доступным для дальнейшего использования, обеспечив немного света и проводя все работы по реставрации.

"Нам нравится идея использовать его по назначению. Мы хотим сохранить его как часть нашей истории и дать детям возможность узнать больше о прошлом", — говорит Кэтрин.

Семья рассказала, что дети в восторге от находки, а местная школа уже выразила желание провести экскурсию для учеников, чтобы познакомить их с историей Второй мировой войны.

"Для детей это уникальная возможность узнать о том времени", — добавила Кэтрин.

Семья рассказала, что дети в восторге от находки, а местная школа уже выразила желание провести экскурсию для учеников Фото: Jam Press

Издание отмечает, что найденное убежище является одним из бункеров Андерсона — небольших металлических конструкций, построенных для защиты от воздушных налетов во времена Второй мировой войны. Эти укрытия часто располагались в садах и дворах частных домов. Они представляли собой две изогнутые металлические панели, скрепленные болтами, и зарывались в землю на глубину около трех футов. Каждый такой бункер мог вмещать до шести человек и выдерживать падение 100-фунтовой бомбы.

Убежища Андерсона получили свое название в честь сэра Джона Андерсона, министра внутренних дел Великобритании в годы войны, который был одним из инициаторов их массового распространения. Такие конструкции бесплатно предоставлялись семьям с низким доходом, а позже продавались более состоятельным гражданам. Всего было произведено около 3,6 миллиона бункеров, из которых около 1,5 миллиона были распространены по Великобритании. Убежища пользовались популярностью с начала интенсивных воздушных атак в 1940 году, и многие семьи использовали их каждую ночь в ходе бомбардировок.

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