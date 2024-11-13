Сім'я знайшла бункер часів Другої світової війни в саду через 3 роки після переїзду (фото)

Кетрін Мілберн та її чоловік Ліам не мали ані найменшого уявлення про наявність старого укриття в їхньому саду. Під час реконструкції заднього двору подружжя натрапило на бетонний блок, який виявився частиною бункера.

Сім'я з Саутвіка, графство Вілтшир (Англія), була приголомшена, виявивши під своїм літнім будиночком справжній бункер часів Другої світової війни, через три роки після переїзду в будинок. 32-річна Кетрін Мілберн та її 34-річний чоловік Ліам знайшли притулок у своєму саду під час проведення ремонтних робіт. Про це пише What's the Jam.

Сім'я живе в трикімнатному будинку зі своїми дітьми Ноєм і Флоренсом понад три роки. Однак про наявність бункера в їхньому саду вони не мали ні найменшого уявлення, поки не почали ремонт. У процесі реконструкції заднього двору, подружжя натрапило на бетонний блок завдовжки близько трьох метрів, який надалі виявився частиною старого укриття.

"Коли ми почали копати цю ділянку, то помітили сталеві прути, що здалося нам дивним для літнього будиночка. Коли ми дісталися до гофрованого заліза, я подумала: "Боже мій, що ми знайшли?". Ми продовжували копати, і незабаром натрапили на сходинки, що ведуть у бункер. Вода затопила вхід, але ми плануємо відкачати її", — розповіла Кетрін.

Сім'я живе в трикімнатному будинку зі своїми дітьми Ноєм і Флоренсом понад три роки Фото: Jam Press

Подружжя вирішило відмовитися від початкових планів з будівництва садової кімнати на місці літнього будиночка і вирішило зберегти історичне укриття. Вони планують зробити бункер доступним для подальшого використання, забезпечивши трохи світла і проводячи всі роботи з реставрації.

"Нам подобається ідея використовувати його за призначенням. Ми хочемо зберегти його як частину нашої історії і дати дітям можливість дізнатися більше про минуле", — каже Кетрін.

Сім'я розповіла, що діти в захваті від знахідки, а місцева школа вже висловила бажання провести екскурсію для учнів, щоб познайомити їх з історією Другої світової війни.

"Для дітей це унікальна можливість дізнатися про той час", — додала Кетрін.

Сім'я розповіла, що діти в захваті від знахідки, а місцева школа вже висловила бажання провести екскурсію для учнів Фото: Jam Press

Видання зазначає, що знайдений притулок є одним із бункерів Андерсона — невеликих металевих конструкцій, побудованих для захисту від повітряних нальотів за часів Другої світової війни. Ці укриття часто розташовувалися в садах і дворах приватних будинків. Вони являли собою дві вигнуті металеві панелі, скріплені болтами, і заривалися в землю на глибину близько трьох футів. Кожен такий бункер міг вміщати до шести осіб і витримувати падіння 100-фунтової бомби.

Притулки Андерсона отримали свою назву на честь сера Джона Андерсона, міністра внутрішніх справ Великої Британії в роки війни, який був одним з ініціаторів їхнього масового поширення. Такі конструкції безоплатно надавали сім'ям із низьким доходом, а пізніше продавали заможнішим громадянам. Загалом було вироблено близько 3,6 мільйона бункерів, з яких близько 1,5 мільйона було поширено у Великій Британії. Сховища користувалися популярністю з початку інтенсивних повітряних атак у 1940 році, і багато сімей використовували їх щоночі під час бомбардувань.

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