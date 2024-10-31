P-51D Mustang: найкращий винищувач усіх часів і народів
Загалом P-51 Mustang у повітряних битвах збив 4950 ворожих літаків, а понад 250 льотчиків отримали статус асів. Експерти стверджують, що це найкраща поршнева машина з коли-небудь створених.
Льотчики P-51 Mustang збили загалом 4950 ворожих літаків, а понад 250 льотчиків здобули статус асів із середнім показником 7,69 поразок у повітрі.
Фокус переклав статтю колишнього офіцера американських ВПС Крістіана Д. Орра про легендарний літак P-51 Mustang часів Другої світової.
North American P-51D Mustang вважається одним із найкращих винищувачів усіх часів і народів. Він увійшов в історію завдяки своїй ключовій ролі у Другій світовій війні.
- Завдяки потужному двигуну Rolls-Royce Merlin, винятковій дальності польоту і шести кулеметам 50-го калібру, P-51D став літаком перемоги, забезпечивши далекий супровід бомбардувальників углиб Німеччини і Японії. Його знамениті льотчики, такі як Чак Єгер, отримали статус асів і збили близько 5 тисяч ворожих літаків.
- Попри те, що в епоху реактивної авіації Mustang застарів, він продовжував служити в Корейській війні і досі залишається улюбленим літаком фанатів авіації.
Чому P-51D Mustang досі вважається найкращим винищувачем усіх часів і народів
Отже, який же бойовий птах заслуговує на звання найкращого винищувача всіх часів?
Очевидно, що це дуже суб'єктивне питання, яке викличе суперечки, яку б відповідь я не дав. Тому зараз, друкуючи цей текст, я подумки готуюся до того, що деякі читачі закидають мене тухлими помідорами за мою відповідь: North American P-51 Mustang, а точніше P-51D Mustang.
Ні, у "Мустанга" немає запаморочливого коефіцієнта ураження в повітрі 104:0, як у F-15 Eagle, 135:4 у F-14 Tomcat (вибачте, фанати "Топ Ган") або 76:1 у F-16 Fighting Falcon.
Однак, за всієї поваги до цих дивовижних бойових літаків та їхніх екіпажів, жоден із цих сучасніших реактивних винищувачів не зіграв переможної ролі в конфлікті такого масштабу, як Друга світова війна. Тому титул заслужено дістається саме P-51 D Mustang.
Інші претенденти на звання героя Другої світової війни
"Стоп, Кріс, — я вже чую, як шанувальники різних інших винищувачів Другої світової поправляють мене, — якщо твій критерій — це перемоги над фріцами, то як щодо (вставте сюди їхнього улюбленого бойового птаха Другої світової війни)...". Якщо бути "справедливим і збалансованим" (цитуючи Fox News), у деяких із них є вагомі аргументи.
Ось, наприклад, P-38 Lightning, на якому літав американський ас серед асів усіх часів, майор Річард "Дік" Бонг.
Є P-47 Thunderbolt, він же "Літаюча ванна", він же "Глечик", на якому літали два найкращі аси Америки на Європейському театрі воєнних дій, Френсіс "Габбі" Габрескі і Роберт С. Джонсон. Цей літак заслужив неперевершену репутацію завдяки здатності витримувати найжорстокіші бої і після цього благополучно долітати до дому.
А ще є F6F Hellcat, який дозволив ВМС США домогтися переваги в повітрі над сумнозвісними японськими Zero. На ньому літав найкращий ас ВМС США, командер Дейв МакКемпбелл, який здійснив рекордні 9 збиттів за один день під час битви в затоці Лейте.
Інші можуть навести вагомі аргументи на користь F4U Corsair (ескадрилья Black Sheep), P-40 (Flying Tigers) тощо.
P-51D — літак перемоги
Однак жоден із вищезазначених літаків не досяг того статусу, який був у P-51 DMustang під час "Великої війни".
Зрештою, саме Mustang нібито змусив рейхсмаршала і голову Люфтваффе Германа Герінга визнати: "Того дня, коли я побачив "Мустанги" над Берліном, я зрозумів, що нам кришка".
При цьому, оспівуючи успіхи Mustang, слід уточнити, що йдеться про модель D. Зрештою, як зазначає мій колега Пітер Сучіу, "хоча P-51 Mustang увійде в історію як найкращий із будь-коли створених винищувачів із поршневим двигуном, який зумів забезпечити дальній супровід американських важких бомбардувальників, що принесли війну до самого серця нацистської Німеччини, він не одразу заслужив свою репутацію".
Пан Сучіу додає: "Mustang надійшов на озброєння Королівських ВПС у 1942 році, і його успіх навряд чи можна назвати миттєвим. Спочатку він був оснащений двигуном рідинного охолодження Allison V-1710, який обмежував його характеристики по висоті. З цієї причини літак використовували переважно як озброєного тактичного розвідника".
Особливості P-51D
Але з'явився P-51D з потужнішим двигуном Rolls-Royce Merlin, який усунув проблеми з висотними характеристиками, а також з "краплеподібним", або "пухирчастим", козирком, що розв'язував проблеми з поганою видимістю із задньої частини ранніх версій літака.
Ці фактори в поєднанні з шістьма кулеметами Browning 50-го калібру — по три на кожному крилі — дали можливість репутації Mustang остаточно злетіти (каламбур не вдався).
Як уже йшлося, Mustang зміг супроводжувати B-17 Flying Fortresses і B-24 Liberator у їхніх чудових за точністю бомбардуваннях у глибині Німеччини, не зазнаючи більше нестерпних втрат з боку Люфтваффе.
Тим часом на Тихоокеанському театрі воєнних дій льотчики P-51D виконували ту ж саму важливу функцію супроводу B-29 Superfortress під час їхніх бомбардувальних рейдів на Японію.
Послужний список
Льотчики Mustang збили загалом 4950 ворожих літаків, понад 250 льотчиків набули статусу асів, а середній показник поразок у повітрі становив 7,69.
Найвідомішим із цих льотчиків був Чак Єгер — людина, яка згодом подолала звуковий бар'єр. Він здобув 11,5 перемог, включно з 5 за один день, отримавши статус "аса за день", і навіть зумів збити винищувач Messerschmitt 262 Schwalbe ("Ластівка"), перший у світі діючий реактивний винищувач.
Тут я повинен зізнатися у своєму особистому сентименті на користь P-51. У 1986 році, у ніжному віці 11 років, найпершою моделлю літака, яку я побудував, була модель Monogram 1:48 масштабу P-51D; паралельно я читав автобіографію Єгера, яка на той час була бестселером, і був у захваті від згаданих подвигів Чака в Другій світовій війні, особливо від того, як він описував один зі своїх збитих літаків: "Чуваче, я розрізав цей [Messerschmitt] 109, начебто це була банка тушонки".
P-51D після Другої світової війни
P-51D відмінно послужив у Корейській війні, попри те, що застарів в епоху реактивних літаків, зокрема винищувачів МіГ-15, на яких літав противник, і F-86 Sabre, які стали основою ВПС США під час конфлікту.
ВПС США відправили свій останній P-51 у відставку 1978 року, але могутній Mustang залишався на озброєнні ВПС Домініканської Республіки аж до 1984 року.
Приблизно 175 "Мустангів" літають і сьогодні завдяки приватним колекціонерам і фахівцям з реставрації, а ще близько сотні виставлені в музеях.
Про автора
Крістіан Д. Орр — колишній офіцер ВПС, співробітник федеральних правоохоронних органів і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косово, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідки (з ухилом у вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch і The Journal of Intelligence and Cyber Security.