P-51D Mustang: найкращий винищувач усіх часів і народів

Експерти стверджують, що це найкраща поршнева машина з коли-небудь створених.

Льотчики P-51 Mustang збили загалом 4950 ворожих літаків, а понад 250 льотчиків здобули статус асів із середнім показником 7,69 поразок у повітрі.

Фокус переклав статтю колишнього офіцера американських ВПС Крістіана Д. Орра про легендарний літак P-51 Mustang часів Другої світової.

North American P-51D Mustang вважається одним із найкращих винищувачів усіх часів і народів. Він увійшов в історію завдяки своїй ключовій ролі у Другій світовій війні.

Завдяки потужному двигуну Rolls-Royce Merlin, винятковій дальності польоту і шести кулеметам 50-го калібру, P-51D став літаком перемоги, забезпечивши далекий супровід бомбардувальників углиб Німеччини і Японії. Його знамениті льотчики, такі як Чак Єгер, отримали статус асів і збили близько 5 тисяч ворожих літаків.

Попри те, що в епоху реактивної авіації Mustang застарів, він продовжував служити в Корейській війні і досі залишається улюбленим літаком фанатів авіації.

Чому P-51D Mustang досі вважається найкращим винищувачем усіх часів і народів

Отже, який же бойовий птах заслуговує на звання найкращого винищувача всіх часів?

Очевидно, що це дуже суб'єктивне питання, яке викличе суперечки, яку б відповідь я не дав. Тому зараз, друкуючи цей текст, я подумки готуюся до того, що деякі читачі закидають мене тухлими помідорами за мою відповідь: North American P-51 Mustang, а точніше P-51D Mustang.

Ні, у "Мустанга" немає запаморочливого коефіцієнта ураження в повітрі 104:0, як у F-15 Eagle, 135:4 у F-14 Tomcat (вибачте, фанати "Топ Ган") або 76:1 у F-16 Fighting Falcon.

Однак, за всієї поваги до цих дивовижних бойових літаків та їхніх екіпажів, жоден із цих сучасніших реактивних винищувачів не зіграв переможної ролі в конфлікті такого масштабу, як Друга світова війна. Тому титул заслужено дістається саме P-51 D Mustang.

Інші претенденти на звання героя Другої світової війни

"Стоп, Кріс, — я вже чую, як шанувальники різних інших винищувачів Другої світової поправляють мене, — якщо твій критерій — це перемоги над фріцами, то як щодо (вставте сюди їхнього улюбленого бойового птаха Другої світової війни)...". Якщо бути "справедливим і збалансованим" (цитуючи Fox News), у деяких із них є вагомі аргументи.

Ось, наприклад, P-38 Lightning, на якому літав американський ас серед асів усіх часів, майор Річард "Дік" Бонг.

Є P-47 Thunderbolt, він же "Літаюча ванна", він же "Глечик", на якому літали два найкращі аси Америки на Європейському театрі воєнних дій, Френсіс "Габбі" Габрескі і Роберт С. Джонсон. Цей літак заслужив неперевершену репутацію завдяки здатності витримувати найжорстокіші бої і після цього благополучно долітати до дому.

А ще є F6F Hellcat, який дозволив ВМС США домогтися переваги в повітрі над сумнозвісними японськими Zero. На ньому літав найкращий ас ВМС США, командер Дейв МакКемпбелл, який здійснив рекордні 9 збиттів за один день під час битви в затоці Лейте.

Інші можуть навести вагомі аргументи на користь F4U Corsair (ескадрилья Black Sheep), P-40 (Flying Tigers) тощо.

P-51D — літак перемоги

Однак жоден із вищезазначених літаків не досяг того статусу, який був у P-51 DMustang під час "Великої війни".

Зрештою, саме Mustang нібито змусив рейхсмаршала і голову Люфтваффе Германа Герінга визнати: "Того дня, коли я побачив "Мустанги" над Берліном, я зрозумів, що нам кришка".

При цьому, оспівуючи успіхи Mustang, слід уточнити, що йдеться про модель D. Зрештою, як зазначає мій колега Пітер Сучіу, "хоча P-51 Mustang увійде в історію як найкращий із будь-коли створених винищувачів із поршневим двигуном, який зумів забезпечити дальній супровід американських важких бомбардувальників, що принесли війну до самого серця нацистської Німеччини, він не одразу заслужив свою репутацію".

Винищувач P-51 Mustang Фото: Pinterest

Пан Сучіу додає: "Mustang надійшов на озброєння Королівських ВПС у 1942 році, і його успіх навряд чи можна назвати миттєвим. Спочатку він був оснащений двигуном рідинного охолодження Allison V-1710, який обмежував його характеристики по висоті. З цієї причини літак використовували переважно як озброєного тактичного розвідника".

Особливості P-51D

Але з'явився P-51D з потужнішим двигуном Rolls-Royce Merlin, який усунув проблеми з висотними характеристиками, а також з "краплеподібним", або "пухирчастим", козирком, що розв'язував проблеми з поганою видимістю із задньої частини ранніх версій літака.

Ці фактори в поєднанні з шістьма кулеметами Browning 50-го калібру — по три на кожному крилі — дали можливість репутації Mustang остаточно злетіти (каламбур не вдався).

Як уже йшлося, Mustang зміг супроводжувати B-17 Flying Fortresses і B-24 Liberator у їхніх чудових за точністю бомбардуваннях у глибині Німеччини, не зазнаючи більше нестерпних втрат з боку Люфтваффе.

Тим часом на Тихоокеанському театрі воєнних дій льотчики P-51D виконували ту ж саму важливу функцію супроводу B-29 Superfortress під час їхніх бомбардувальних рейдів на Японію.

Винищувач P-51 Mustang Фото: Відкриті джерела

Послужний список

Льотчики Mustang збили загалом 4950 ворожих літаків, понад 250 льотчиків набули статусу асів, а середній показник поразок у повітрі становив 7,69.

Найвідомішим із цих льотчиків був Чак Єгер — людина, яка згодом подолала звуковий бар'єр. Він здобув 11,5 перемог, включно з 5 за один день, отримавши статус "аса за день", і навіть зумів збити винищувач Messerschmitt 262 Schwalbe ("Ластівка"), перший у світі діючий реактивний винищувач.

Тут я повинен зізнатися у своєму особистому сентименті на користь P-51. У 1986 році, у ніжному віці 11 років, найпершою моделлю літака, яку я побудував, була модель Monogram 1:48 масштабу P-51D; паралельно я читав автобіографію Єгера, яка на той час була бестселером, і був у захваті від згаданих подвигів Чака в Другій світовій війні, особливо від того, як він описував один зі своїх збитих літаків: "Чуваче, я розрізав цей [Messerschmitt] 109, начебто це була банка тушонки".

P-51D після Другої світової війни

P-51D відмінно послужив у Корейській війні, попри те, що застарів в епоху реактивних літаків, зокрема винищувачів МіГ-15, на яких літав противник, і F-86 Sabre, які стали основою ВПС США під час конфлікту.

ВПС США відправили свій останній P-51 у відставку 1978 року, але могутній Mustang залишався на озброєнні ВПС Домініканської Республіки аж до 1984 року.

Приблизно 175 "Мустангів" літають і сьогодні завдяки приватним колекціонерам і фахівцям з реставрації, а ще близько сотні виставлені в музеях.

Про автора

Крістіан Д. Орр — колишній офіцер ВПС, співробітник федеральних правоохоронних органів і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косово, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідки (з ухилом у вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch і The Journal of Intelligence and Cyber Security.