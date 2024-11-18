Таємничий бункер під люком у саду: чоловік показав незвичний проєкт, який облаштовує (відео)

Чоловік працює над амбітною справою — проклав 40-футовий тунель, який з’єднує мережу бункерів із його будинком.

Дейв Біллінгс, який проживає на території колишнього військового табору часів Другої світової війни, відкрив таємницю, яка ховається під каналізаційним люком у його саду. Чоловік вирішив побудувати унікальний підземний комплекс, який викликає у його підписників як захоплення, так і жах, пише Mirror.

Дейв, який активно ділиться процесом будівництва у TikTok і на YouTube, вже майже завершив створення 40-футового тунелю, що з'єднує мережу бункерів із його будинком. У своєму останньому відео він показав, як спускається у підземний світ через люк, приземляючись на дерев'яний піддон на колесах.

Тунель веде до просторої цегляної кімнати назовні, яка майже готова, а потім повертає до оригінального бункера, звідки можна вибратися нагору кам'яними сходами через колодязь.

Глядачі відео залишають суперечливі коментарі. Дехто захоплюється сміливістю Дейва, тоді як інші пишуть про власні страхи:

"Мені стає страшно навіть дивитися це відео".

"Як тільки ти почав спускатися, мій рівень страху піднявся".

"Тунелі не для мене, але кімнати дуже цікаві".

Проєкт, розпочатий у грудні 2023 року, передбачає перетворення контейнера на бункер із захисною конструкцією з дерева та бетону. Дейв також задумав додаткову підготовку до можливих екстремальних ситуацій, створивши ілюстративну книгу з порадами щодо виживання.

Однак не минулося без критики. Один із коментаторів зауважив, що у разі ядерного вибуху їжа та інші ресурси, перелічені у книзі, можуть стати непридатними. Інший висловив сумнів у довготривалості такої підготовки: "Запаси все одно закінчаться, а все зовні буде радіоактивним".

Нагадаємо, у графстві Вілтшир сім'я виявила під своїм літнім будиночком справжній бункер часів Другої світової війни через три роки після переїзду.

У США чоловік, відомий у соцмережах як "Сем Будь Готовий", продемонстрував свої трирічні запаси для виживання, що зберігаються в його підвалі.