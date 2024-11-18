Таинственный бункер под люком в саду: мужчина показал необычный проект, который обустраивает (видео)

Мужчина работает над амбициозным делом — проложил 40-футовый тоннель, который соединяет сеть бункеров с его домом.

Дэйв Биллингс, проживающий на территории бывшего военного лагеря времен Второй мировой войны, открыл тайну, которая скрывается под канализационным люком в его саду. Мужчина решил построить уникальный подземный комплекс, который вызывает у его подписчиков как восхищение, так и ужас, пишет Mirror.

Дэйв, который активно делится процессом строительства в TikTok и на YouTube, уже почти завершил создание 40-футового тоннеля, соединяющего сеть бункеров с его домом. В своем последнем видео он показал, как спускается в подземный мир через люк, приземляясь на деревянный поддон на колесах.

Туннель ведет к просторной кирпичной комнате снаружи, которая почти готова, а затем возвращает к оригинальному бункеру, откуда можно выбраться наверх по каменной лестнице через колодец.

Зрители видео оставляют противоречивые комментарии. Некоторые восхищаются смелостью Дэйва, тогда как другие пишут о собственных страхах:

"Мне становится страшно даже смотреть это видео".

"Как только ты начал спускаться, мой уровень страха поднялся".

"Туннели не для меня, но комнаты выглядят интересно".

Проект, который начал строиться в декабре 2023 года, включает превращение контейнера в бункер с защитной конструкцией из дерева и бетона. Дейв также задумал дополнительную подготовку к возможным экстремальным ситуациям, создав иллюстративную книгу с советами по выживанию.

Однако не обошлось без критики. Один из комментаторов заметил, что в случае ядерного взрыва еда и другие ресурсы, перечисленные в книге, могут стать непригодными. Другой выразил сомнение в долговременности такой подготовки: "Запасы все равно закончатся, а все снаружи будет радиоактивным".

Напомним, в графстве Уилтшир семья обнаружила под своим летним домиком настоящий бункер времен Второй мировой войны через три года после переезда.

В США мужчина, известный в соцсетях как "Сэм Будь Готов", продемонстрировал свои трехлетние запасы для выживания, хранящиеся в его подвале.