P-61 Black Widow: найкращий винищувач Другої світової війни
"Чорна вдова" надійшла на озброєння ВПС США тільки в останній рік Другої світової війни. Однак літак зарекомендував себе як ефективний засіб для нічних атак.
Northrop P-61 Black Widow був першим спеціалізованим нічним винищувачем ВПС армії США, оснащеним інноваційною радарною технологією. Завдяки своїй двомоторній конструкції P-61 відмінно показав себе в нічних боях під час Другої світової війни, збивши 127 літаків, включно з 18 крилатими ракетами V-1.
Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про бойовий літак, який суттєво вплинув на результат Другої світової війни.
- Літак прославився завдяки своєму "чорному як ніч" забарвленню, яке робило його практично невидимим для ворожих прожекторів. Примітно, що саме "Леді в темряві" здійснила два останні збиття в тій війні.
- P-61 мав екіпаж із трьох осіб і потужний комплект гармат і кулеметів. Сьогодні в музеях США і Китаю зберігаються чотири "Чорні вдови", віддаючи данину пам'яті цим новаторським літакам.
P-61 Black Widow: перший американський радарний нічний винищувач, який змінив перебіг Другої світової війни
Хоча було вироблено лише 706 Northrop P-61 Black Widow, що надійшли на озброєння тільки в останній рік Другої світової війни, літак був примітний тим, що його ефективно використовували в якості нічного винищувача ескадрильї ВПС армії США на європейському, тихоокеанському, китайсько-бірмансько-індійському і середземноморському театрах воєнних дій.
Після війни його перейменували на F-51 і до 1948 року він служив у ВПС США як дальній, всепогодний, денний/нічний перехоплювач у командуванні ППО, а потім у П'ятій повітряній армії ВПС США. У 1954 році він був остаточно знятий з озброєння, але, попри свою недовгу службу, залишається примітним літаком.
Справжній нічний боєць
Від самого початку проєкт Northrop P-61 Black Widow призначався для нічних умов. Великий потужний двомоторний літак став першим американським бойовим літаком, спроєктованим як нічний винищувач/всесесесезонний перехоплювач, пристосований для використання вночі і в умовах поганої видимості.
Хоча ця концепція з'явилася ще під час Першої світової війни, коли деякі літаки модифікувалися для роботи вночі, тільки після нічних бомбардувань міст Європи військові планувальники побачили необхідність у створенні спеціального літака.
P-61: сила кажана
Суцільнометалевий двомоторний винищувач зі здвоєним стрілоподібним крилом був схожий за профілем на німецький розвідник Люфтваффе Focke-Wulf Fw 189 і, звісно, на американський Lockheed P-38, але на відміну від цих літаків P-61 мав перевагу у вечірні години. Це був перший літак, призначений для польотів із радаром.
Однак на проєктування і розробку пошукового радара SCR-720, розміщеного в передній носовій частині винищувача, було витрачено 172 тисячі людино-годин.
Перші серійні моделі були пофарбовані за правилами армії США в оливковий/нейтрально-сірий колір, але після випробувань фарби "Jet Black", нанесеної на голий метал, а не поверх наявної фарби, з'ясувалося, що літак може бути практично невидимим для наземних прожекторів противника. З лютого 1944 року всі "Чорні вдови" стали забарвлюватися в чорний колір, а ті, що були в строю, здебільшого перефарбували.
Хоча літак з'явився наприкінці війни, P-61 Black Widow виявився найпотужнішим противником у темряві: він міг непомітно наближатися до японських літаків і збивати їх у небі.
Своє перше збиття Р-61 здійснив 6 липня 1944 року, знищивши японський бомбардувальник Mitsubishi G4M "Betty" в центральній частині Тихого океану.
Екіпаж із трьох осіб
На відміну від інших винищувачів тієї епохи, P-61 був великим, потужним літаком, екіпаж якого складався з трьох осіб, включно з пілотом, стрільцем і радистом. P-61 був добре озброєний для ролі нічного винищувача, включно з чотирма гарматами Hispano M2 калібру .20, встановленими в нижній частині фюзеляжу, і чотирма кулеметами M2 Browning калібру .50, встановленими в дорсальній гарматній башті.
За час своєї недовгої служби літак збив 127 супротивників, включно з 18 крилатими ракетами V-1.
Один із P-61, Lady in the Dark, пілотований капітаном Лі Кендаллом, став одним із найбільш фотографованих "Чорних вдів" на Тихоокеанському театрі, а також літаком, на рахунку якого два останніх збиття повітряних цілей у Другій світовій війні. Одне з них сталося в останню ніч війни, а інше — майже через 24 години після офіційного закінчення бойових дій. Кендалл зміг збити два японські літаки, які, ймовірно, планували атаки камікадзе: льотчик переслідував своїх супротивників, не стріляючи в них, і змусив обох розбитися!
Збережені зразки
Сьогодні збереглося всього чотири літаки P-61 Black Widow, три з яких перебувають у США, а четвертий — у Пекінському музеї авіації та космонавтики при університеті Бейханг у Пекіні, Китай. За наявними даними, цей літак був захоплений комуністичними силами Китаю наприкінці Другої світової війни.
Решта перебувають у Середньоатлантичному авіаційному музеї в Редінгу, штат Пенсільванія; у Центрі Стівена Ф. Удвара-Хазі Національного музею авіації та космонавтики в Шантільї, штат Вірджинія, і в Національному музеї ВПС США на авіабазі Райт-Паттерсон у Дейтоні, штат Огайо.
Про автора
Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3 200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].