P-61 Black Widow: найкращий винищувач Другої світової війни

"Чорна вдова" надійшла на озброєння ВПС США тільки в останній рік Другої світової війни. Однак літак зарекомендував себе як ефективний засіб для нічних атак.

Northrop P-61 Black Widow був першим спеціалізованим нічним винищувачем ВПС армії США, оснащеним інноваційною радарною технологією. Завдяки своїй двомоторній конструкції P-61 відмінно показав себе в нічних боях під час Другої світової війни, збивши 127 літаків, включно з 18 крилатими ракетами V-1.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про бойовий літак, який суттєво вплинув на результат Другої світової війни.

Літак прославився завдяки своєму "чорному як ніч" забарвленню, яке робило його практично невидимим для ворожих прожекторів. Примітно, що саме "Леді в темряві" здійснила два останні збиття в тій війні.

P-61 мав екіпаж із трьох осіб і потужний комплект гармат і кулеметів. Сьогодні в музеях США і Китаю зберігаються чотири "Чорні вдови", віддаючи данину пам'яті цим новаторським літакам.

P-61 Black Widow: перший американський радарний нічний винищувач, який змінив перебіг Другої світової війни

Хоча було вироблено лише 706 Northrop P-61 Black Widow, що надійшли на озброєння тільки в останній рік Другої світової війни, літак був примітний тим, що його ефективно використовували в якості нічного винищувача ескадрильї ВПС армії США на європейському, тихоокеанському, китайсько-бірмансько-індійському і середземноморському театрах воєнних дій.

Після війни його перейменували на F-51 і до 1948 року він служив у ВПС США як дальній, всепогодний, денний/нічний перехоплювач у командуванні ППО, а потім у П'ятій повітряній армії ВПС США. У 1954 році він був остаточно знятий з озброєння, але, попри свою недовгу службу, залишається примітним літаком.

Винищувач P-61 з характерним написом "Леді в темряві" Фото: Архивное фото

Справжній нічний боєць

Від самого початку проєкт Northrop P-61 Black Widow призначався для нічних умов. Великий потужний двомоторний літак став першим американським бойовим літаком, спроєктованим як нічний винищувач/всесесесезонний перехоплювач, пристосований для використання вночі і в умовах поганої видимості.

Хоча ця концепція з'явилася ще під час Першої світової війни, коли деякі літаки модифікувалися для роботи вночі, тільки після нічних бомбардувань міст Європи військові планувальники побачили необхідність у створенні спеціального літака.

P-61: сила кажана

Суцільнометалевий двомоторний винищувач зі здвоєним стрілоподібним крилом був схожий за профілем на німецький розвідник Люфтваффе Focke-Wulf Fw 189 і, звісно, на американський Lockheed P-38, але на відміну від цих літаків P-61 мав перевагу у вечірні години. Це був перший літак, призначений для польотів із радаром.

Однак на проєктування і розробку пошукового радара SCR-720, розміщеного в передній носовій частині винищувача, було витрачено 172 тисячі людино-годин.

Перші серійні моделі були пофарбовані за правилами армії США в оливковий/нейтрально-сірий колір, але після випробувань фарби "Jet Black", нанесеної на голий метал, а не поверх наявної фарби, з'ясувалося, що літак може бути практично невидимим для наземних прожекторів противника. З лютого 1944 року всі "Чорні вдови" стали забарвлюватися в чорний колір, а ті, що були в строю, здебільшого перефарбували.

Хоча літак з'явився наприкінці війни, P-61 Black Widow виявився найпотужнішим противником у темряві: він міг непомітно наближатися до японських літаків і збивати їх у небі.

Своє перше збиття Р-61 здійснив 6 липня 1944 року, знищивши японський бомбардувальник Mitsubishi G4M "Betty" в центральній частині Тихого океану.

Винищувач P-61 Фото: Pinterest

Екіпаж із трьох осіб

На відміну від інших винищувачів тієї епохи, P-61 був великим, потужним літаком, екіпаж якого складався з трьох осіб, включно з пілотом, стрільцем і радистом. P-61 був добре озброєний для ролі нічного винищувача, включно з чотирма гарматами Hispano M2 калібру .20, встановленими в нижній частині фюзеляжу, і чотирма кулеметами M2 Browning калібру .50, встановленими в дорсальній гарматній башті.

За час своєї недовгої служби літак збив 127 супротивників, включно з 18 крилатими ракетами V-1.

Один із P-61, Lady in the Dark, пілотований капітаном Лі Кендаллом, став одним із найбільш фотографованих "Чорних вдів" на Тихоокеанському театрі, а також літаком, на рахунку якого два останніх збиття повітряних цілей у Другій світовій війні. Одне з них сталося в останню ніч війни, а інше — майже через 24 години після офіційного закінчення бойових дій. Кендалл зміг збити два японські літаки, які, ймовірно, планували атаки камікадзе: льотчик переслідував своїх супротивників, не стріляючи в них, і змусив обох розбитися!

Збережені зразки

Сьогодні збереглося всього чотири літаки P-61 Black Widow, три з яких перебувають у США, а четвертий — у Пекінському музеї авіації та космонавтики при університеті Бейханг у Пекіні, Китай. За наявними даними, цей літак був захоплений комуністичними силами Китаю наприкінці Другої світової війни.

Решта перебувають у Середньоатлантичному авіаційному музеї в Редінгу, штат Пенсільванія; у Центрі Стівена Ф. Удвара-Хазі Національного музею авіації та космонавтики в Шантільї, штат Вірджинія, і в Національному музеї ВПС США на авіабазі Райт-Паттерсон у Дейтоні, штат Огайо.

Northrop P-61C Black Widow у Національному музеї ВПС США, штат Огайо

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3 200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].