P-61 Black Widow: лучший истребитель Второй мировой войны

"Черная вдова" поступила на вооружение ВВС США только в последний год Второй мировой войны. Однако самолет зарекомендовал себя как эффективное средство для ночных атак.

Northrop P-61 Black Widow был первым специализированным ночным истребителем ВВС армии США, оснащенным инновационной радарной технологией. Благодаря своей двухмоторной конструкции P-61 отлично показал себя в ночных боях во время Второй мировой войны, сбив 127 самолетов, включая 18 крылатых ракет V-1.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о боевом самолете, который существенно повлиял на исход Второй мировой войны.

Самолет прославился благодаря своей "черной как ночь" окраске, которая делала его практически невидимым для вражеских прожекторов. Примечательно, что именно "Леди в темноте" совершила два последних сбития в той войне.

P-61 имел экипаж из трех человек и мощный комплект орудий и пулеметов. Сегодня в музеях США и Китая хранятся четыре "Черные вдовы", отдавая дань памяти этим новаторским самолетам.

P-61 Black Widow: первый американский радарный ночной истребитель, изменивший ход Второй мировой войны

Хотя было произведено всего 706 Northrop P-61 Black Widow, поступивших на вооружение только в последний год Второй мировой войны, самолет был примечателен тем, что эффективно использовался в качестве ночного истребителя эскадрильями ВВС армии США на европейском, тихоокеанском, китайско-бирманско-индийском и средиземноморском театрах военных действий.

После войны он был переименован в F-51 и до 1948 года служил в ВВС США в качестве дальнего, всепогодного, дневного/ночного перехватчика в командовании ПВО, а затем в Пятой воздушной армии ВВС США. В 1954 году он был окончательно снят с вооружения, но, несмотря на свою недолгую службу, остается примечательным самолетом.

Истребитель P-61 с характерной надписью "Леди в темноте" Фото: Архивное фото

Настоящий ночной боец

С самого начала проект Northrop P-61 Black Widow предназначался для ночных условий. Большой, мощный, двухмоторный самолет стал первым американским боевым самолетом, спроектированным как ночной истребитель/всесезонный перехватчик, приспособленный для использования ночью и в условиях плохой видимости.

Хотя эта концепция появилась еще во время Первой мировой войны, когда некоторые самолеты модифицировались для работы ночью, только после ночных бомбардировок городов Европы военные планировщики увидели необходимость в создании специального самолета.

P-61: сила летучей мыши

Цельнометаллический двухмоторный истребитель со сдвоенным стреловидным крылом был похож по профилю на немецкий разведчик Люфтваффе Focke-Wulf Fw 189 и, конечно, на американский Lockheed P-38, но в отличие от этих самолетов P-61 имел преимущество в вечерние часы. Это был первый самолет, предназначенный для полетов с радаром.

Однако на проектирование и разработку поискового радара SCR-720, размещенного в передней носовой части истребителя, было затрачено 172 тысяч человеко-часов.

Первые серийные модели были окрашены по правилам армии США в оливковый/нейтрально-серый цвет, но после испытаний краски "Jet Black", нанесенной на голый металл, а не поверх существующей краски, выяснилось, что самолет может быть практически невидимым для наземных прожекторов противника. С февраля 1944 года все "Черные вдовы" стали окрашиваться в черный цвет, а те, что были в строю, в основном перекрасили.

Хотя самолет появился в конце войны, P-61 Black Widow оказался мощнейшим противником в темноте: он мог незаметно приближаться к японским самолетам и сбивать их в небе.

Свое первое сбитие Р-61 совершил 6 июля 1944 года, уничтожив японский бомбардировщик Mitsubishi G4M "Betty" в центральной части Тихого океана.

Истребитель P-61 Фото: Pinterest

Экипаж из трех человек

В отличие от других истребителей той эпохи, P-61 был большим, мощным самолетом, экипаж которого состоял из трех человек, включая пилота, стрелка и радиста. P-61 был хорошо вооружен для роли ночного истребителя, включая четыре пушки Hispano M2 калибра .20, установленные в нижней части фюзеляжа, и четыре пулемета M2 Browning калибра .50, установленные в дорсальной орудийной башне.

За время своей недолгой службы самолет сбил 127 самолетов, включая 18 крылатых ракет V-1.

Один из P-61, Lady in the Dark, пилотируемый капитаном Ли Кендаллом, стал одним из самых фотографируемых "Черных вдов" на Тихоокеанском театре, а также самолетом, на счету которого два последних сбития воздушных целей во Второй мировой войне. Одно из них произошло в последнюю ночь войны, а другое — почти через 24 часа после официального окончания боевых действий. Кендалл смог сбить два японских самолета, которые, вероятно, планировали атаки камикадзе: летчик преследовал своих противников, не стреляя в них, и заставил обоих разбиться!

Сохранившиеся образцы

Сегодня сохранилось всего четыре самолета P-61 Black Widow, три из которых находятся в США, а четвертый — в Пекинском музее авиации и космонавтики при университете Бейханг в Пекине, Китай. По имеющимся данным, этот самолет был захвачен коммунистическими силами Китая в конце Второй мировой войны.

Остальные находятся в Среднеатлантическом авиационном музее в Рединге, штат Пенсильвания; в Центре Стивена Ф. Удвара-Хази Национального музея авиации и космонавтики в Шантильи, штат Вирджиния; и в Национальном музее ВВС США на авиабазе Райт-Паттерсон в Дейтоне, штат Огайо.

Northrop P-61C Black Widow в Национальном музее ВВС США, штат Огайо

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3 200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].