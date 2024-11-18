Цифри не брешуть: F-35 Lightning — непереможний винищувач

Попри очевидні переваги, програма виявилася найдорожчою в новітній історії — загальна вартість протягом усього терміну служби літака перевищить 2 трильйони доларів.

F-35 Lightning II — найсучасніший і наймасовіший у світі винищувач п'ятого покоління, призначений для забезпечення переваги в повітрі в потенційних конфліктах. Компанія Lockheed Martin продала понад 1060 літаків F-35 у трьох варіантах (A, B і C), а США замовили для своїх збройних сил 2456 одиниць.

Фокус переклав статтю про передовий стелс-винищувач п'ятого покоління — F-35 Lightning II від Lockheed Martin.

F-35 відмінно справляється з інтеграцією даних з різних джерел, виступаючи в ролі повітряного "бойового квотербека", що координує дії різних військових платформ. Прихованість і передові сенсори допомагають йому вражати цілі непоміченим.

Програма F-35, яку використовують 19 країн, перебуває на піку сучасного оборонного потенціалу. На сьогодні замовлено понад 3500 літаків.

Стелс-винищувач п'ятого покоління F-35 Lightning II — найбільш передовий винищувач сучасності

Стелс-винищувач п'ятого покоління F-35 Lightning II — найсучасніший винищувач реального часу і найдорожча програма в новітній історії, загальна вартість якої протягом усього терміну служби літака перевищить 2 трильйони доларів. Подолавши недавні затримки, програма знову набирає обертів, перетворюючи F-35 на наймасовіший літак п'ятого покоління у світі.

F-35: програма, що набирає обертів

На сьогоднішній день компанія Lockheed Martin, що виробляє F-35, поставила понад 1060 літаків F-35 Lightning II всіх трьох варіантів. Парк F-35 налічує понад 940 тисяч льотних годин, 2680 льотчиків пройшли навчання управлінню літаком, а 17200 ремонтників отримали кваліфікацію для обслуговування стелс-винищувача.

Станом на листопад у програмі F-35 Joint Strike Fighter беруть участь 19 країн. Останньою до них приєдналася Греція, яка замовила 20 F-35A і розмістила опціон на купівлю ще 20. Загалом Lockheed Martin отримала замовлення на 3542 літаки всіх трьох варіантів.

Збройні сили США є найбільшим замовником F-35: загалом замовлено 2456 літаків для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти. Американські військові залишаються єдиними замовниками F-35C, який призначений для експлуатації на авіаносцях.

Як ми вже аналізували у статті для The National Interest, виробництво F-35 — це питання національної безпеки. Цей літак є найбільш передовим стелс-винищувачем у світі. У потенційному конфлікті з Китаєм або Росією F-35 відіграватиме ключову роль, допомагаючи американським військовим установити перевагу в повітрі над полем бою і прокласти шлях до перемоги.

Стелс-винищувач F-35 Lightning II Фото: National interest

Чим F-35 відрізняється від усіх інших літаків, так це здатністю об'єднувати дані з різних джерел. Багато в чому F-35 Lightning II — це "бойовий квотербек" у небі. Використовуючи безліч сучасних бортових датчиків, F-35 може бачити й аналізувати велику кількість даних з повітря, землі та моря і з'єднувати різні платформи в більш ефективний ланцюг ураження.

На додачу до цих передових можливостей F-35 сам по собі є високоефективною бойовою платформою. Його скритність у поєднанні з передовими бортовими датчиками і системами озброєння означає, що льотчик F-35 побачить і відстежить противника задовго до того, як той встигне помітити стелс-літак. І цього часу достатньо, щоб F-35 збив свого супротивника.

F-35 Lightning II

Як ми вже згадували, F-35 Lightning II випускається в трьох варіантах: F-35A — це версія літака зі звичайним зльотом, найпопулярніша серед експлуатантів F-35. Другий за алфавітом і популярністю F-35B — варіант літака з коротким зльотом і вертикальною посадкою (STOVL), який може злітати як гелікоптер, але при цьому літати як винищувач.

Нарешті, F-35C — це версія літака авіаносного базування, що має посилену конструкцію і шасі, що дає змогу їй злітати й сідати на авіаносці. Ця версія перебуває на озброєнні тільки ВМС і Корпусу морської піхоти США.

Винищувач F-35C зі складними крилами Фото: Соцмережi

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.