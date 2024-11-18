Цифры не врут: F-35 Lightning — непобедимый истребитель

Несмотря на очевидные преимущество, программа оказалась самой дорогой в новейшей истории — общая стоимость на протяжении всего срока службы самолета превысит 2 триллиона долларов.

F-35 Lightning II — самый современный и самый массовый в мире истребитель пятого поколения, предназначенный для обеспечения превосходства в воздухе в потенциальных конфликтах. Компания Lockheed Martin продала более 1060 самолетов F-35 в трех вариантах (A, B и C), а США заказали для своих вооруженных сил 2456 единиц.

Фокус перевел статью о передовом стелс-истребителе пятого поколения — F-35 Lightning II от Lockheed Martin.

F-35 отлично справляется с интеграцией данных из различных источников, выступая в роли воздушного "боевого квотербека", координирующего действия различных военных платформ. Скрытность и передовые сенсоры помогают ему поражать цели незамеченным.

Программа F-35, которую используют 19 стран, находится на пике современного оборонного потенциала. На сегодняшний день заказано более 3 500 самолетов.

Стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II – самый передовой истребитель современности

Стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II — самый передовой истребитель современности и самая дорогая программа в новейшей истории, общая стоимость которой на протяжении всего срока службы самолета превысит 2 триллиона долларов. Преодолев недавние задержки, программа вновь набирает обороты, превращая F-35 в самый массовый самолет пятого поколения в мире.

F-35: программа, набирающая обороты

На сегодняшний день компания Lockheed Martin, производящая F-35, поставила более 1 060 самолетов F-35 Lightning II всех трех вариантов. Парк F-35 насчитывает более 940 тысяч летных часов, 2680 летчиков прошли обучение управлению самолетом, а 17 200 ремонтников получили квалификацию для обслуживания стелс-истребителя.

По состоянию на ноябрь в программе F-35 Joint Strike Fighter участвуют 19 стран. Последней к ним присоединилась Греция, заказавшая 20 F-35A и разместившая опцион на покупку еще 20. В общей сложности Lockheed Martin получила заказы на 3542 самолета всех трех вариантов.

Вооруженные силы США являются крупнейшим заказчиком F-35: всего заказано 2456 самолетов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Американские военные остаются единственными заказчиками F-35C, который предназначен для эксплуатации на авианосцах.

Как мы уже анализировали в статье для The National Interest, производство F-35 — это вопрос национальной безопасности. Этот самолет является самым передовым стелс-истребителем в мире. В потенциальном конфликте с Китаем или Россией F-35 будет играть ключевую роль, помогая американским военным установить превосходство в воздухе над полем боя и тем самым проложить путь к победе.

Стелс-истребитель F-35 Lightning II Фото: National interest

Чем F-35 отличается от всех других самолетов, так это способностью объединять данные из разных источников. Во многих отношениях F-35 Lightning II — это "боевой квотербек" в небе. Используя множество современных бортовых датчиков, F-35 может видеть и анализировать большое количество данных с воздуха, земли и моря и соединять различные платформы в более эффективную цепь поражения.

Вдобавок к этим передовым возможностям F-35 сам по себе является высокоэффективной боевой платформой. Его скрытность в сочетании с передовыми бортовыми датчиками и системами вооружения означает, что летчик увидит и отследит противника задолго до того, как тот успеет заметить стелс-самолет. И этого времени достаточно, чтобы F-35 сбил своего противника.

F-35 Lightning II

Как мы уже упоминали, F-35 Lightning II выпускается в трех вариантах: F-35A — это версия самолета с обычным взлетом, самая популярная среди эксплуатантов F-35. Второй по алфавиту и популярности F-35B — вариант самолета с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), который может взлетать как вертолет, но при этом летать как истребитель.

Наконец, F-35C — это версия самолета авианосного базирования, имеющая усиленную конструкцию и шасси, что позволяет ей взлетать и садиться на авианосцы. Эта версия состоит на вооружении только ВМС и Корпуса морской пехоты США.

Истребитель F-35C со складывающимся крыльями Фото: Соцсети

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.