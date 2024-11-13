В Україні обмежили споживання світла: причина та список областей

Обмеження запровадили у столиці та чотирьох областях. Ввечері їх обіцяють скасувати.

В Україні запровадили обмеження споживання електроенергії. Про це 13 листопада повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Тимчасові обмеження потужності торкнуться лише бізнесу та промислових споживачів. Про жодні обмеження для побутових споживачів не йдеться.

В "Укренерго" пояснили, що причиною стали короткострокове зниження потужності маневрової генерації й суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії. Ввечері, коли будуть усунені зауваження до роботи обладнання, обмеження обіцяють скасувати.

"Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання. Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності", — додали в НЕК.

У ДТЕК уточнили, де будуть запроваджені обмеження за вказівкою "Укренерго":

Київ;

Київська область;

Одеська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область.

Підприємства мають зменшити поживання з 07:00 до 20:00. У ДТЕК такі заходи пояснили дефіцитом в енергосистемі через обстріли ЗС РФ та похолодання.

"Будь ласка, використовуйте електрику ощадливо. Енергетики всієї країни роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі", — наголосила пресслужба.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, в яких регіонах варто чекати найбільшого дефіциту світла.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко відповів, чи вимикатимуть електроенергію при загрозі ракетної атаки.