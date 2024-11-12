Блекаут до двох тижнів: експерт розповів про наслідки зупинки АЕС через обстріли РФ

Світла взимку може не бути по 20 годин на добу, якщо в Україні вдарять сильні морози та РФ створить аварійні ситуації на атомних станціях, говорить експерт Юрій Корольчук.

Під час масованих атак РФ Укренерго застосовуватиме аварійні відключення, щоб уберегти атомні електростанції від перенавантажень. Однак якщо росіяни вдарять по розподільчих потужностях і виведуть з ладу понад дві АЕС, на українців чекає суворий блекаут, сказав енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв'ю виданню "Главред".

Під час зльоту стратегічної авіації РФ у понеділок 11 листопада у деяких областях України енергетики запроваджували превентивні відключення. Це насамперед необхідно для збереження в робочому стані блоків АЕС та відновлених раніше блоків ТЕС, пояснив експерт. Він зазначив: якщо РФ влучить у підстанцію під час стабільної роботи системи, в атомному енергоблоці різко впаде потужність і його потрібно буде аварійно відключити, а це серйозне навантаження на сам блок і на паливо всередині реактора, яке може мати непередбачувані наслідки.

"У ситуації, що склалася, це цілком виправданий крок. Тому що будь-яке непрогнозоване навантаження на блоки АЕС може вивести один, два, або й три енергоблоки в ремонт. І тоді ми моментально увійдемо в режим відключень", — зазначив Юрій Корольчук.

Енергетичний експерт також заявив, що під час морозів режиму відключень електроенергії уникнути не вдасться, навіть якщо всі блоки АЕС та ТЕС працюватимуть стабільно.

"Якщо буде температура мінус 10 вдень і ще нижчою вночі, то відключення можуть тривати мінімум по 6-7 годин на добу. Якщо блоки будуть виходити в ремонт або не буде вистачати потужності, то це все буде рухатись в бік того, що було влітку, тобто до відключень по 16-17 годин", — прогнозує Корольчук.

Якщо вдарять іще сильніші морози або РФ створить аварійні ситуації на станціях, за його словами, світла може не бути й по 20 годин на добу. Однак експерт зауважив, що це в першу чергу стосуватиметься Київської, Харківської, Одеської, дніпропетровської та Львівської областей. В інших регіонах відключень може бути менше.

Удар РФ по розподільчих потужностях АЕС може повністю зупинити роботу станцій. Якщо під ударом опиниться не одна станція, в Україні можливий блекаут із жорсткими графіками, який триватиме до двох тижнів.

"Навіть якщо в градирню запустять пару ракет, які умовно відібʼють шматок бетону, то станція вже буде зупинена до зʼясування усіх обставин та ступені пошкоджень. І це одразу стане причиною відключень. Якщо це стосуватиметься двох АЕС, тоді можливий блекаут. Хоча українські АЕС можуть працювати по одній, що доволі складно, але це буде великий обсяг виробництва електроенергії, для якої має бути споживач", — пояснив Корольчук.

За такого розвитку подій ТЕС зможуть забезпечувати електроенергією невеликі "острови", однак без АЕС забезпечувати світлом усіх не вийде, сказав експерт з енергетики. Електроенергія подаватиметься за суворими графіками, в першу чергу її отримуватимуть критично важливі об'єкти інфраструктури.

На думку Юрія Корольчука, пройти зиму 2024-2025 року без відключень українцям вдасться навряд чи.

"Хіба тільки буде тепла зима. Але навіть тоді споживання зростатиме, і ми все одно перебуватимемо в умовах відключень", — зазначив експерт.

Зазначимо, 9 листопада Фокус запитав експертів, чи допоможе Європа Україні пережити морози, якщо Росія продовжить руйнування обстрілами української енергетичної інфраструктури. Більшість експертів сходилися на думці, що плани Європи є занадто загальними та не врятують від блекауту в разі енергетичного колапсу.

Крім того, 17 жовтня військовий експерт Петро Черник коментував загрозу, яку несуть удари РФ по українських АЕС. Він зазначав, що українські реактори можуть витримати навіть удар ядерної боєголовки, однак ворог може вдарити по розподільчих вузлах станцій, щоб спричинити вимушену зупинку енергоблоків.