Апокаліпсису не буде: яку загрозу несуть удари РФ по українських АЕС, — аналіз

Реактори українських атомних станцій здатні витримати ракетну атаку навіть із застосуванням ядерної боєголовки, однак існує загроза ударів по розподільних вузлах АЕС.

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На нещодавньому засіданні Ради Безпеки ООН президент України Володимир Зеленський заявив про можливі плани Росії атакувати атомні електростанції (АЕС) України. Питання про безпеку критичної ядерної інфраструктури стало особливо актуальним напередодні зими. Військовий експерт Петро Черник прокоментував цю загрозу та оцінив реальні ризики.

Наскільки стійкі реактори українських АЕС

За словами експерта, головні реактори, встановлені на українських АЕС — ВВЕР-1000 (водно-водяні енергетичні реактори), мають високий ступінь захисту від зовнішніх впливів, включно з ракетними ударами. Товщина кожуха реакторів була спеціально розрахована з урахуванням потенційних атак, навіть із застосуванням ядерної зброї малого кілотоннажу.

"Для того, щоб пробити кожух, і відбувся серйозний вибух на АЕС, треба в середину закласти тисячі тонн вибухівки. А якщо бити зверху, по кожуху реактора то, наприклад, ракета "Калібр" із бойовою частиною 250-400 кг, чи Х-101, чи Х-55, чи навіть Х-47М2 "Кинджал" (бойові частини цих ракет варіюються від 300 до 500 кг — ред.), неспроможні його пробити", — пояснив Черник.

Хоча реактори ВВЕР-1000 надійно захищені, продовжив експерт, існує інша загроза — удари по розподільних пристроях АЕС і підстанціях передачі, які відіграють ключову роль у безпечній роботі станцій. Атаки на ці об'єкти можуть спричинити відключення енергопостачання, що призведе до вимушеного заглушення реакторів.

Черник уточнив, що в разі аварії реактори спроєктовані таким чином, що розплавлений активний матеріал потрапить у спеціальні ємності під реакторами, що запобіжить вибуху і викиду радіації. Ці системи безпеки були розроблені з урахуванням досвіду минулих ядерних катастроф, таких як Чорнобиль і аварія на "Фукусімі".

Тактичний ядерний удар: реальність чи загроза?

Також Черник прокоментував ймовірне застосування противником тактичної ядерної зброї. За словами експерта, російський ракетний комплекс "Іскандер" може бути оснащений ядерною боєголовкою потужністю до 500 кт, а крилаті ракети Х-102 і Х-101 — до однієї мегатонни.

Однак імовірність такого сценарію вкрай мала, вважає він, оскільки це створить прецедент застосування ядерної зброї, що спричинить серйозну реакцію міжнародної спільноти.

"Це може бути дуже неприємно і болісно, але, на мій погляд, катастрофи не буде. Ще раз акцентую. Висвітлені проблеми треба підіймати, рівень загрози треба окреслювати, але й ставити це на шальки терезів, що ось, мовляв, апокаліпсис, не потрібно", — підсумував Черник.

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Нагадаємо, 3 жовтня в російському місті Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція, пролунали вибухи, і, за даними російських ЗМІ, система ППО нібито перехопила снаряд, який упав за 5 км від станції, спричинивши пожежу.