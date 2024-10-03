У місті Курчатов, де розташована Курська АЕС, пролунали вибухи: що відомо (відео)

У місцевих пабліках уже ухильно повідомили, що "підвищена гучність" була за п'ять кілометрів від атомної станції.

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У російському місті Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція, пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляють, що працювало ППО. Фокус розповідає, що відомо.

Вибухи в Курчатові, РФ

За даними росЗМІ, ППО перехопила снаряд, який впав за 5 км від станції, спричинивши пожежу. Сама АЕС не постраждала. Повідомляється, що снаряд був "французький", але звідки взялася ця інформація — невідомо.

"ППО відпрацювала по снаряду о 16:20, він упав за 5 км від станції. Зараз там пожежа. Сама АЕС та її інфраструктура не постраждали", — йдеться в повідомленнях із посиланням на керівництво Курської АЕС.

Один із пропагандистських ресурсів заявив, що російська ППО нібито "відпрацювала по французькій авіабомбі" і вона впала, спричинивши пожежу, також повідомляється про звуки вторинної детонації. Інший російський Telegram-канал написав про "чотири ракети і дрон", які нібито були збиті.

А відомий пропагандистський Telegram-канал Mash і зовсім заявив, що "попередньо, це був реактивний БПЛА "Паляниця".

У місцевих пабліках подію назвали "підвищеною гучністю". Влада регіону офіційно не коментувала можливої атаки.

Повідомлення в пабліках Курчатова Фото: Скриншот

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що в місті Курчатов Курської області склалася "напружена обстановка" через те, що в області перебувають ЗСУ і йдуть бої. На Курській АЕС уже вирішили, що відключать станцію, якщо українські захисники її захоплять.

Також Фокус писав про те, що відбувається в Курчатові, місті, де і розташована Курська АЕС. У місто закрито вільний в'їзд, а солдати російської армії розмістилися в місцевій школі.