Прикриваються дітьми: російські військові розмістилися в школі міста Курчатов

Автор відео показав, що в класі вчитель веде урок, а в сусідньому кабінеті розмістилися військовослужбовці ЗС РФ.

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Російські військові, які прибули в місто Курчатов Курської області, де розташована Курська АЕС, зайняли кабінети у звичайній середній школі. Про це свідчить відео, яке з'явилося в соцмережах. Передбачалося, що військові, які повинні обороняти АЕС, повинні розміщуватися безпосередньо на ній, але виявилося, що російське командування продовжує "традицію" прикриватися мирним населенням. Фокус розбирався, що відбувається в Курчатові.

Відео опублікував в TikTok користувач із ніком mali_vlad. Зазначається, що знято воно було 2 вересня, коли діти пішли до школи.

Російські військові в школі Курчатова

На відео видно, як в одному класі йде урок, а в сусідньому кабінеті, з якого винесли меблі, лежать солдати ЗС РФ. Автор зазначив у підписі, що військові "бухають".

Раніше росЗМІ повідомляли, що охорону самої КАЕС і заходи з охорони правопорядку в її місті-супутнику в основному здійснюють підрозділи Росгвардії. Місто Курчатов розташоване поблизу Курська, приблизно за 40 кілометрів від території, яку контролюють Збройні сили України.

Після того як українські військові почали операцію на території Курської області 6 серпня, російські війська відступали хаотично. Одним із головних рубежів оборони вони обрали місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, припускаючи, що ЗСУ можуть дійти і туди, а потім вимагати обміну АЕС на АЕС: Курську на Запорізьку, яку зараз займають російські війська.

28 серпня в Курській області РФ обмежили в'їзд у місто Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція. На дорогах розставили блокпости. Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Блокпости в Курчатові Фото: Соцмережi

Блокпости в Курчатові Фото: Соцмережi

А т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що це зроблено нібито через те, що Збройні сили України "не залишають спроб проникнути в місто". Також у місті розставили бетонні укриття від дронів.

За словами чиновника, жителі, які мають реєстрацію, зможуть вільно в'їжджати в місто, а працівникам станції треба буде отримати спеціальні перепустки. Він також зазначив, що транспорт, який раніше здійснював транзитні перевезення і переміщався територією Курчатова, має використовувати альтернативні маршрути об'їзду.

Також у Курчатові Курської області провели Хресний хід одразу з двома іконами. Їх пронесли всією територією атомної станції, зокрема й споруджуваною КАЕС-2.

У самому Курчатові ікони пронесли храмами міста, а також лікарняними палатами МСЧ-125.

Водночас військові експерти вважають, що російські війська стиратимуть з лиця Землі власну Курську область, намагаючись відбити наступ ЗСУ і не зважаючи на військові втрати.