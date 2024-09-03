Прикрываются детьми: российские военные разместились в школе города Курчатов

Автор видео показал, что в классе учитель ведет урок, а в соседнем кабинете разместились военнослужащие ВС РФ.

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Российские военные, которые прибыли в город Курчатов, Курской области, где находится Курская АЭС, заняли кабинеты в обычной средней школе. Об этом свидетельствует видео, которое появилось в соцсетях. Предполагалось, что военные, которые должны оборонять АЭС, должны размещаться непосредственно на ней, но оказалось, что российское командования продолжает "традицию" прикрываться мирным населением. Фокус разбирался, что происходит в Курчатове.

Видео опубликовал в TikTok пользователь с ником mali_vlad. Отмечается, что снято оно было 2 сентября, когда дети пошли в школу.

Российские военные в школе Курчатова

На видео видно, как в одном классе идет урок, а в соседнем кабинете, из которого вынесли мебель, лежат солдаты ВС РФ. Автор отметил в подписи, что военные "бухают".

Ранее росСМИ сообщали, что охрану самой КАЭС и мероприятия по охране правопорядка в ее городе-спутнике в основном осуществляют подразделения Росгвардии. Город Курчатов расположен вблизи Курска, примерно в 40 километрах от территории, которую контролируют Вооруженные силы Украины.

После того как украинские военные начали операцию на территории Курской области 6 августа, российские войска отступали хаотично. Одним из главных рубежей обороны они выбрали город Курчатов, где расположена Курская АЭС, предполагая, что ВСУ могут дойти и туда и потом потребовать обмена АЭС на АЭС: Курскую на Запорожскую, которую сейчас занимают российские войска.

28 августа в Курской области РФ ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция. На дорогах расставили блокпосты. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Блокпосты в Курчатове Фото: Соцсети

Блокпосты в Курчатове Фото: Соцсети

А врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что это сделано якобы из-за того, что Вооруженные силы Украины "не оставляют попыток проникнуть в город". Также в городе расставили бетонные укрытия от дронов.

По словам чиновника, жители, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в город, а работникам станции надо будет получить специальные пропуска. Он также отметил, что транспорт, который ранее осуществлял транзитные перевозки и перемещался по территории Курчатова, должен использовать альтернативные маршруты объезда.

Также в Курчатове Курской области провели Крестный ход сразу с двумя иконами. Их пронесли по всей территории атомной станции, в том числе по строящейся КАЭС-2.

В самом Курчатове иконы пронесли по храмам города, а также по больничным палатам МСЧ-125.

При этом военные эксперты полагают, что российские войска будут стирать с лица Земли собственную Курскую область, пытаясь отбить наступление ВСУ и не считаясь с военными потерями.