Вместе с тем, по мнению Александра Коваленко украинские войска закрепляются в Курской области и продолжают брать пленных для обменного фонда.

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Российские войска с использованием управляемых авиационных бомб будут уничтожать Курскую область, как они это делают с украинскими городами. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире Киев24.

"Да, они будут постепенно наносить удар за ударом по Судже, используя управляемые авиационные бомбы, то есть они будут стирать Курскую область постепенно с лица земли — то же самое, что они делают с украинскими городами", — рассказал он.

Эксперт добавил, что украинские Силы Обороны не собираются выходить из Курской области. Наоборот, их зона контроля будет только расширяться.

"Перспектива у нас еще есть взятия под контроль Лужковского района, следовательно, зона контроля будет расширяться. Сейчас никто из Курской области не собирается уходить. Силы Обороны Украины там закрепляются и, кстати, опять же, не просто закрепляются, но и продолжают расширять зону контроля. Поэтому вопрос по Курской области далек от закрытия", — отметил Александр Коваленко.

Отметим, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области смутила президента РФ Владимира Путина, а также шокировала некоторых украинских командиров. Украина использует эффект неожиданности, чтобы нанести удар глубже в тыл РФ, а также продолжает брать все больше пленных для пополнения обменного фонда.

Вместе с тем вторжение Украины в Курскую область не снизило уровень поддержки войны против Украины среди россиян. Этот уровень остается высоким с 2022 года. Большинство поддерживают войну и этот показатель вырос с июля 2024.