Апокалипсиса не будет: какую угрозу несут удары РФ по украинским АЭС, — анализ

Реакторы украинских атомных станций способны выдержать ракетную атаку даже с применением ядерной боеголовки, однако существует угроза ударов по распределительным узлам АЭС.

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На недавнем заседании Совета Безопасности ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных планах России атаковать атомные электростанции (АЭС) Украины. Вопрос о безопасности критической ядерной инфраструктуры стал особенно актуальным накануне зимы. Военный эксперт Петр Черник прокомментировал эту угрозу и оценил реальные риски.

Насколько устойчивы реакторы украинских АЭС

По словам эксперта, главные реакторы, установленные на украинских АЭС — ВВЭР-1000 (водно-водяные энергетические реакторы), обладают высокой степенью защиты от внешних воздействий, включая ракетные удары. Толщина кожуха реакторов была специально рассчитана с учетом потенциальных атак, даже с применением ядерного оружия малого килотоннажа.

"Для того, чтобы пробить кожух, и произошел серьезный взрыв на АЭС, надо внутрь заложить тысячи тонн взрывчатки. А если бить сверху, по кожуху реактора то, например, ракета "Калибр" с боевой частью 250-400 кг, или Х-101, или Х-55, или даже Х-47М2 "Кинжал" (боевые части этих ракет варьируются от 300 до 500 кг — ред.), не могут его пробить", — пояснил Черник.

Хотя реакторы ВВЭР-1000 надежно защищены, продолжил эксперт, существует другая угроза — удары по распределительным устройствам АЭС и подстанциям передачи, которые играют ключевую роль в безопасной работе станций. Атаки на эти объекты могут вызвать отключение энергоснабжения, что приведет к вынужденному заглушению реакторов.

Черник уточнил, что в случае аварии реакторы спроектированы таким образом, что расплавленный активный материал попадет в специальные емкости под реакторами, что предотвратит взрыв и выброс радиации. Эти системы безопасности были разработаны с учетом опыта прошлых ядерных катастроф, таких как Чернобыль и авария на "Фукусиме".

Тактический ядерный удар: реальность или угроза?

Также Черник прокомментировал вероятной применение противником тактического ядерного оружия. По словам эксперта, российский ракетный комплекс "Искандер" может быть оснащен ядерной боеголовкой мощностью до 500 кт, а крылатые ракеты Х-102 и Х-101 — до одной мегатонны.

Однако вероятность такого сценария крайне мала, считает он, поскольку это создаст прецедент применения ядерного оружия, что повлечет за собой серьезную реакцию международного сообщества.

"Это может быть очень неприятно и болезненно, но, на мой взгляд, катастрофы не будет. Еще раз акцентирую. Освещенные проблемы надо поднимать, уровень угрозы надо очерчивать, но и ставить это на чашу весов, что вот, мол, апокалипсис, не нужно", — подытожил Черник.

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Напомним, 3 октября в российском городе Курчатов, где находится Курская атомная электростанция, прозвучали взрывы.По данным российских СМИ, система ПВО якобы перехватила снаряд, который упал в 5 км от станции, вызвав пожар.