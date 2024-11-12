Блэкаут до двух недель: эксперт рассказал о последствиях остановки АЭС из-за обстрелов РФ

Света зимой может не быть по 20 часов в сутки, если в Украине ударят сильные морозы и РФ создаст аварийные ситуации на атомных станциях, говорит эксперт Юрий Корольчук.

Во время массированных атак РФ Укрэнерго будет применять аварийные отключения, чтобы уберечь атомные электростанции от перегрузок. Однако если россияне ударят по распределительным мощностям и выведут из строя более двух АЭС, украинцев ждет суровый блэкаут, сказал энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью изданию "Главред".

Во время взлета стратегической авиации РФ в понедельник 11 ноября в некоторых областях Украины энергетики вводили превентивные отключения. Это в первую очередь необходимо для сохранения в рабочем состоянии блоков АЭС и восстановленных ранее блоков ТЭС, пояснил эксперт. Он отметил: если РФ попадет в подстанцию во время стабильной работы системы, в атомном энергоблоке резко упадет мощность и его нужно будет аварийно отключить, а это серьезная нагрузка на сам блок и на топливо внутри реактора, которая может иметь непредсказуемые последствия.

"В сложившейся ситуации это вполне оправданный шаг. Потому что любая непрогнозируемая нагрузка на блоки АЭС может вывести один, два, или и три энергоблока в ремонт. И тогда мы моментально войдем в режим отключений", — отметил Юрий Корольчук.

Энергетический эксперт также заявил, что во время морозов режима отключений электроэнергии избежать не удастся, даже если все блоки АЭС и ТЭС будут работать стабильно.

"Если будет температура минус 10 днем и еще ниже ночью, то отключения могут длиться минимум по 6-7 часов в сутки. Если блоки будут выходить в ремонт или не будет хватать мощности, то это все будет двигаться в сторону того, что было летом, то есть к отключениям по 16-17 часов", — прогнозирует Корольчук.

Если ударят еще более сильные морозы или РФ создаст аварийные ситуации на станциях, по его словам, света может не быть и по 20 часов в сутки. Однако эксперт отметил, что это в первую очередь будет касаться Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областей. В других регионах отключений может быть меньше.

Удар РФ по распределительным мощностям АЭС может полностью остановить работу станций. Если под ударом окажется не одна станция, в Украине возможен блэкаут с жесткими графиками, который продлится до двух недель.

"Даже если в градирню запустят пару ракет, которые условно отобьют кусок бетона, то станция уже будет остановлена до выяснения всех обстоятельств и степени повреждений. И это сразу станет причиной отключений. Если это будет касаться двух АЭС, тогда возможен блэкаут. Хотя украинские АЭС могут работать по одной, что довольно сложно, но это будет большой объем производства электроэнергии, для которой должен быть потребитель", — пояснил Корольчук.

При таком развитии событий ТЭС смогут обеспечивать электроэнергией небольшие "острова", однако без АЭС обеспечивать светом всех не получится, сказал эксперт по энергетике. Электроэнергия будет подаваться по строгим графикам, в первую очередь ее будут получать критически важные объекты инфраструктуры.

По мнению Юрия Корольчука, пройти зиму 2024-2025 года без отключений украинцам удастся вряд ли.

"Разве только будет теплая зима. Но даже тогда потребление будет расти, и мы все равно будем находиться в условиях отключений", — отметил эксперт.

Отметим, 9 ноября Фокус спросил экспертов, поможет ли Европа Украине пережить морозы, если Россия продолжит разрушение обстрелами украинской энергетической инфраструктуры. Большинство экспертов сходились во мнении, что планы Европы являются слишком общими и не спасут от блэкаута в случае энергетического коллапса.

Кроме того, 17 октября военный эксперт Петр Черник комментировал угрозу, которую несут удары РФ по украинским АЭС. Он отмечал, что украинские реакторы могут выдержать даже удар ядерной боеголовки, однако враг может ударить по распределительным узлам станций, чтобы вызвать вынужденную остановку энергоблоков.