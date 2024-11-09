Европа начала реализовывать план спасения Украины в отопительном сезоне, но есть большие сомнения, что предложенные меры смогут помочь украинцам пережить холодные месяцы без отключений света. Фокус исследовал, чем будут помогать страны ЕС и как эта помощь повлияет на ситуацию с отключениями.

В Украине с приближением холодов растут риски аварийных и плановых отключений электроэнергии. Что предлагает для помощи энергетике Украины Европа и спасет ли страну от морозов импорт? Эти и другие вопросы Фокус обсудил с экспертами.

Эксперты дают неутешительные прогнозы на зиму

Есть ли у вас план? Что предлагает Европа

Европа активно демонстрирует обеспокоенность энергетической ситуацией в Украине. Так, на днях стало известно, что Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Киев. Выделенные средства будут направлены на поддержку украинской энергетической инфраструктуры, которые Россия постоянно разрушает обстрелами.

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В Эстонии в ноябре начинается большая благотворительная кампания, цель которой — помочь людям, живущим в Украине, сохранить зимой тепло в своих домах.

А 6 ноября в Минэнерго сообщили, что первая из четырех газопоршневых станций, которые планируют установить в Одессе при финансовой помощи правительств Японии, Норвегии и Швеции при поддержке Программы развития ООН, уже передана городу.

Берлин выделит Украине 170 млн евро экстренной энергетической помощи, которая будет направлена на поддержку украинской энергетической инфраструктуры

Эти меры перекликаются с планом Международного энергетического агентства "Энергетическая безопасность Украины и грядущая зима: план действий для Украины и ее партнеров", который был опубликован в сентябре. Отчет очертил направления, по которым страна должна двигаться, чтобы пройти тяжелую зиму. Среди ключевых шагов — усиление физической защищенности энергетической инфраструктуры, усиление противодействия киберугрозам, ускорение поставок оборудования и запчастей для ремонта энергетических объектов, усиление децентрализации в производстве электроэнергии, привлечение потребителей к энергосбережению, подготовка резервных вариантов для отопления, наполненность газовых хранилищ на должном уровне, увеличение гарантированных мощностей для импорта газа в Украину из Европы, координация усилий Украины и Молдовы.

В случае блэкаута Европа нас не спасет Фото: Getty Images

"Морально-психологическая поддержка": что говорят эксперты о помощи от стран ЕС

Почти сразу после опубликования плана у экспертов возник вполне логичный вопрос: хватит ли времени, чтобы хотя бы начать его реализовывать? "Пожертвования, продажа или аренда необходимого оборудования, в частности трансформаторов, генераторов и запасных частей, является важным компонентом международной поддержки Украины, — отметил тогда эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокип. — МЭА подчеркивает, что сейчас это важнее, чем когда-либо, поэтому этому нужно способствовать упрощенными процедурами импорта и четким определением приоритетов потребностей. Единственная проблема здесь — время, ведь зима уже скоро. И этот призыв от МЭА может оказаться запоздалым".

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С того времени прошло полтора месяца, и мнения экспертов позитивнее не стали.

"Этот план Европы выглядит больше как морально-психологическая поддержка и выражение солидарности, — отметил в разговоре с Фокусом аналитик Алексей Кущ. — Возможно, это поможет критической инфраструктуре — больницам, социальным объектам — однако на большее можно не рассчитывать. Мы благодарны нашим европейским соседям за любую помощь, но в случае системного коллапса и блэкаута она нас не спасет. Главная надежда — на украинскую энергосистему".

Энергетический план Европы выглядит больше как морально-психологическая поддержка и выражение солидарности, — Алексей Кущ

Энергетический эксперт Юрий Корольчук соглашается: план Международного энергетического агентства — слишком общий, в нем нельзя выделить что-то конкретное, что сможет существенно повлиять на наши ожидания, потому что все упирается в ремонты, в оборудование.

Сравнение с прошлым годом: ситуация в энергетике ухудшилась

"В последнее время я наблюдаю какое-то пренебрежительное отношение к прогнозам экспертов относительно того, что зимой можем сидеть по 20 часов без света, — отметил Корольчук в разговоре с Фокусом. — Давайте вспомним прошлый год, когда мы входили в зиму со всеми ТЭЦ, ТЭС, АЭС, ГЭС и подремонтированными подстанциями "Укрэнерго". Прошлой зимой у нас было два периода морозов — две недели в начале декабря и две в начале января. Декабрь мы "проскочили" благодаря тому, что "Укргидроэнерго" имело возможность сливать воду из хранилищ и производить больше электроэнергии, а также благодаря аварийной помощи. Январь удалось пережить без форс-мажоров вследствие естественного процесса сокращения работы промышленности и в целом компаний: многие предприятия ушли на рождественско-новогодние каникулы".

Проходить эту зиму украинцам будет трудно Фото: Getty Images

Сейчас ситуация совсем другая. В Украине нет больше половины тепловых электростанций, они просто не вошли в работу. По мнению Корольчука, такие выводы можно сделать, посмотрев на запасы угля на складах — там 3 млн тонн. Почему столько, ведь нам 2 млн тонн хватает "с головой"? А дело в том, отмечает эксперт, что его никто не сжигает, то есть тепловые мощности не работают. Не следует забывать и о поврежденных ТЭС, которые так полноценно и не отремонтировали. Последние две недели "Укрэнерго" постоянно говорит, что в системе есть дефицит.

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"Учитывая все это, непонятно, как мы собираемся проходить морозы, — заметил эксперт. — Не какие-то слишком сильные, а обычные, минус 7-8 градусов? В ноябре — это еще не холод, у нас все впереди. Я вижу, что никакого плана нет, к сожалению, Европа помочь нам не может. Почти все, что они могли, уже сделали, а выше головы не прыгнешь".

Заграница не поможет. А что с импортом?

По мнению экспертов, несмотря на всю бурную деятельность вокруг отопительного сезона в Украине, очень трудно сказать, чем конкретно украинцам могут помочь европейские страны. Возможно, кто-то готовит дополнительные места для беженцев, а кто-то планирует высылать генераторы и другое дополнительное оборудование. Но вряд ли масштабы такой помощи будут глобальными.

Когда температура немного снизится, нам уже не хватит ни своих ТЭС, ГЭС и АЭС, ни импорта электрической энергии, — Юрий Корольчук

"Можно передать генераторы, но это не решит проблемы, — считает Юрий Корольчук. — Производства — от маленьких кафе до крупных холдингов — закроют эти вопросы. Они уже давно поставили генераторы, сожгут дизель, положат новые расходы в цену товара и выживут. Но это не будет ни спасением экономики, ни, тем более, спасением населения в кризисной ситуации".

Что касается импорта электроэнергии, то, говорит Юрий Корольчук, сейчас мы подошли к черте. Когда температура еще немного снизится, нам уже не хватит ни своих ТЭС, ГЭС и АЭС, ни импорта электрической энергии. Сейчас наша мощность составляет 11 ГВт, и мы все это используем. Плюс импорт, объемы которого увеличили с 1,7 до 2,1 ГВт в месяц, но это вряд ли поможет пройти сезон без отключений.

В июле украинцы увидели пример того, что будет происходить зимой Фото: УНИАН

"ЕС дал нам разрешение повысить объемы импорта, но мы вряд ли сможем их использовать, ведь это означает круглосуточный импорт, 24 часа в день, а такого не бывает, — говорит эксперт. — В пиковые дни в июле мы брали 30 млн кВт, что эквивалентно 1 ГВт в месяц. Зимой вряд ли мы возьмем больше этих же 30 млн, к тому же цена будет слишком высокая, "зимняя". Я еще в июле говорил, что тогда мы увидели "проекцию" зимы. Летом, когда почти постоянно 4 блока АЭС из 9 находились в ремонте, работу примерно двух блоков АЭС по сути закрывали солнечные станции. Сейчас АЭС вернулись на свои мощности, работают ТЭС. Но любая поломка или авария мгновенно будет отражаться на работе энергосистемы и влиять на потенциальные отключения".

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Кстати, по мнению эксперта, присоединение Украины к Единой энергосистеме ЕС вряд ли можно в таких условиях считать "победой". Более того: сейчас для нас это даже невыгодно. "Раньше мы были "свободны" и могли, например, с Польшей или Словакией подписать соглашение на любые объемы, а дальше это была бы уже проблема этих стран, договариваться у себя в Европе, — пояснил эксперт. — Сейчас мы, не будучи членами ЕС, стали равными с ними с точки зрения взаимного контроля и уже не можем рассчитывать на большие объемы. В целом логика такого контроля вполне верна, просто она сейчас нам не подходит".