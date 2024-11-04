Похолодание в Украине несет новые риски для энергосистемы. Фокус выяснил, следует ли готовиться к отключениям света уже на этой неделе.

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В Украине прогнозируют возвращение отключений света из-за ощутимого снижения температуры, смещения пика потребления электричества, а следовательно привлечения аварийной помощи от операторов сопредельных стран. Об этом заявил член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко. Поэтому, что ждать в ноябре и будут ли отключать свет и при какой температуре.

Что будет со светом в Украине в ближайшее время

Ситуация с отключением света

Величко сообщил, что после похолодания в октябре энергосистема уже фиксирует ощутимый рост потребления. Кроме того, пик сместился с 20:00 на 19:10 часов.

В то же время из-за снижения температуры потребление возрастет и в Европе. Цены на электроэнергию пойдут вверх, в частности, из-за уменьшения доли возобновляемых источников энергии. Все это повлияет и на возможности коммерческого импорта в Украину, ведь на спотовом рынке установлены ограничения цены — прайс-кэпы. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала процедуру пересмотра прайс-кэпов, чтобы увеличить их, а некоторые выступают за полную их отмену.

Снижение температуры воздуха повлечет за собой рост уровня энергопотребления

В то же время в НЭК "Укрэнерго" опровергли информацию о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже со следующей недели. Об этом заявили на фоне такого заявления в "Центрэнерго".

"По состоянию на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет", — заявили в "Укрэнерго".

Будут ли блэкауты в Украине зависит от температуры воздуха за окном Фото: Из открытых источников

Погода и графики отключений: к чему готовиться

Как отмечает аналитик энергетического сектора, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, снижение температуры воздуха с 3-4 ноября действительно фиксируют, и оно повлечет за собой рост уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) — может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла.

"Укрэнерго" совместно с Минэнергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями "делает все возможное для того, чтобы предотвратить применение ограничений потребления"

"На мой взгляд, на сегодня дефицита не предвидится. "Центрэнерго", прежде всего не имеет компетенции по этому вопросу. Оно не владеет всей информацией в энергосистеме. Прежде всего, владеют полными данными Минэнерго и "Укрэнерго". Поэтому я бы не обращал сейчас внимание на заявление одного члена наблюдательного совета "Центрэнерго", — прокомментировал Фокусу ситуацию Владимир Омельченко.

НЭК "Укрэнерго" действительно видит энергосистему Украины в целом, все мощности, которые есть в работе, которые могут быть включены в работу, а также профиль потребления электроэнергии. Эта информация является закрытой, напомнил Фокусу директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

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"Если бы эта информация была открытой, прозрачной, то мы могли бы четко видеть и объем потребления, и блоки в работе. Я больше склонен доверять "Укрэнерго", которая имеет полную информацию о состоянии работы энергосистемы и то, насколько удается закрывать спрос как за счет собственного производства, так и за счет возможностей импорта, которые были недавно расширены, а также аварийной помощи от операторов смежных энергосистем", — сказал Ницович.

"Укрэнерго" же в свою очередь заявило, что совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, делает все возможное для того, чтобы предотвратить применение ограничений потребления.

"Просим граждан доверять только официальным источникам информации, а экспертов и должностных лиц энергетических компаний — воздержаться от комментариев, выходящих за пределы их компетенции", — добавили там.

Страна может пройти зиму без отключений или с минимальными ограничениями электроэнергии в пиковые часы потребления, если будет от 0 градусов и выше Фото: Getty Images

При какой температуре и условиях украинцы будут сидеть без света

По словам и.о. главы компании НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта, будут ли блэкауты в Украине зависит от температуры воздуха за окном. Предварительно самым сложным периодом станет время с декабря по февраль.

По его словам, страна может пройти зимний период без отключений или с минимальными ограничениями электроэнергии в пиковые часы потребления в том случае, если на улице будет от 0 градусов и выше. Также незначительные графики могут быть введены, если температура воздуха за окном будет составлять -10...-15 градусов тепла в течение трех суток.

Будут ли блэкауты в Украине зависит от температуры воздуха за окном. Предварительно самым сложным периодом станет время с декабря по февраль

Такие ограничения, продолжает представитель "Укрэнерго", будут соответствовать одной очереди графиков отключений. В прогнозе компании говорится о том, что самая сложная ситуация, с незначительным отсутствием света, ожидается в течение трех месяцев — с декабря по февраль. Чем будет холоднее, тем выше вероятность и продолжительность отключений.

Роман Ницович добавляет, что такая ситуация может произойти при отсутствии атак РФ.

"А если говорить о продолжительности. В худшем варианте, который включает продолжение массированных атак, но возможности импорта электрической энергии, то это две очереди отключений — в самые холодные дни при наличии разрушений", — сказал эксперт.

Напомним, что очередь — это группа потребителей, которая потребляет определенное количество электроэнергии. Всего существует шесть очередей. С ростом дефицита электроэнергии в системе, увеличивается и очередь потребителей, которым выключают свет одновременно во время стабилизационных отключений.

Фото: Getty Images

Очереди отключений: сколько не будет света

А как очередь связана с продолжительностью ограничений электричества? В компании "Yasno" объяснили, если ограничивают только 1 очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки.

Ограничение 2 очереди отключений означает отсутствие света по 8 часов в сутки. 3 очередь отключений — 12 часов в сутки. 4 очередь отключений — более 12 часов, а также отключение в светло-серых зонах графиков.

Если ограничивают 5 или 6 очередей одновременно, это означает, что начались экстренные отключения света и графики не работают.

К какому количеству очередей применяют ограничения электроэнергии определяет "Укрэнерго". Далее каждый оператор систем распределения в облэнерго отдельно определяет, какой график отключений применять в регионах и какие именно очереди отключать.

Количество очередей отключений света и ограничения, действующие от Yasno Фото: Yasno

Фокус также поинтересовался ситуацией с импортом электроэнергии. Согласно данным трекера экономики за два осенних месяца от экономиста ЦЭС Максима Самойлюка, в конце сентября Украина даже возобновила коммерческий экспорт электроэнергии — около 0,8 ГВт-ч в отдельные часы, когда спрос внутри страны был небольшим, что свидетельствует о нормализации ситуации в энергосистеме.

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Однако во второй декаде октября 2024-го импорт снова стал значительно нарастать и приобрел регулярный характер.

Поэтому, Украина готовится к зиме, которая может быть сложнее прошлой, ведь в 2024 году акцент вражеских атак с объектов передачи энергии сместился на уничтожение мощностей электрогенерации.

Ранее мы писали о том, какими будут отключения электроэнергии зимой в Украине. По мнению специалистов, зимой украинцев будут ждать отключения электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки.