Зима близко: как украинцы экономят и сохраняют свет при помощи солнечных панелей (видео)

С помощью солнечных панелей на крыше школы в Вашковецкой громаде питают детский сад, библиотеку, городской совет и ЦНАП.

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Жители Вашковецкой громады Черновицкой области получают электроэнергию для коммунальных зданий от солнечных панелей, которые расположены на крыше местной школы, а также совершенствуют системы отопления к зиме. Об этом они рассказали в репортаже "Суспільне Чернівці".

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Сообщается, что панели на крыше школы в Вашковцах были установлены еще до начала полномасштабной войны благодаря программе от фонда регионального развития. Они питают электроэнергией основные здания в центре: детский сад, библиотеку, городской совет и ЦНАП.

"Мы сделали это для себя. Сегодня эту электроэнергию мы используем для собственных нужд. Но когда школа после обеда не работает или во время летних каникул, тогда мы получаем больше энергии, которую производит солнце", — рассказал председатель громады Николай Перч.

По словам чиновника, эти солнечные панели позволяют меньше платить за коммунальные услуги, а во время отключений электроэнергии главные здания общины остаются со светом.

В другой городской школе модернизируют системы отопления, в частности установили новые насосы, провели отопление в укрытии, прочистили трубы и батареи. Кроме того, в двух школах к началу отопительного сезона вместо газовых котлов подключат твердотопливные, чтобы отапливать здания дровами. В одной из школ также заказали газовый генератор.

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"Он будет помогать при блекаутах, если они будут. Надеемся, что подключат еще твердотопливный котел, который нам купили в прошлом году. А дров хватит и на две зимы, мне кажется. Так будет теплее в классах", — сказала исполняющая обязанности директора школы Нина Стрелецкая.

Как объясняют журналисты, генераторы нужны, чтобы в школах работали котельные при отключениях света. От них работают насосы, которые обеспечивают циркуляцию воды в системах отопления.

По словам Николая Перча, некоторые жители громады также оборудуют свои дома альтернативными источниками энергии на случай блекатутов. К примеру, Марина Линская с мужем установили солнечные панели на доме еще в 2022 году.

"Мы не пожалели ни минуты. Муж собирал все сам, приобрел и установил. Сначала мы купили пятикиловаттный гибридный инвертор и аккумуляторы. Но потом увидели, что нам его не хватает, поэтому купили" десятку". Я могу все контролировать на расстоянии, мне приходят сообщения, когда выключился свет, могу сама запустить бойлер", — отметила Марина Линская.

Напомним, в Украине граждане и бизнес могут получить льготные кредиты и компенсации за установку альтернативных источников энергии и накопителей энергии.

Также сообщалось, что в одном из сел Ивано-Франковской области генерируют электроэнергию для государственных учреждений с помощью солнечных электростанций.