Украинцы могут получить деньги и льготные кредиты на энергооборудование: детали

Частные лица и бизнес могут получить льготные кредиты на альтернативные источники энергии, а для ОСМД и ЖСК предусмотрена компенсация на сумму до 2 миллионов гривен.

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В Украине граждане и бизнес могут получить льготные кредиты и компенсации за установку альтернативных источников энергии и накопителей энергии. Об этом говорится на официальном правительственном сайте.

Для частных домов доступна беспроцентная ставка на установку солнечных панелей, ветряных турбин и накопителей энергии с возможностью кредитования до 480 тысяч гривен на 10 лет. Данная программа реализуется Фондом развития предпринимательства.

Для ОСМД и ЖСК в рамках программы Фонда энергоэффективности предусмотрена компенсация на сумму до 2 миллионов гривен на покупку солнечных панелей и тепловых насосов. Всего государство может компенсировать до 70% стоимости оборудования.

Малый и средний бизнес может получить кредит на сумму до 150 миллионов гривен под -7-9% на покупку энергетического оборудования. Речь идет о покупке и установке солнечных панелей, ветряных мельниц, батарей, а также строительстве газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Программа реализуется Фондом развития предпринимательства.

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Кроме того, малые и средние предприятия могут получить льготные кредиты до 25 миллионов гривен и до 9% годовых на солнечные панели, тепловые насосы, когенерационные установки, биокотельные, проекты энергосервиса и другое энергоэффективное оборудование в рамках программы Фонда декарбонизации.

Напомним, французская компания Sunwind Energy, специализирующаяся на разработке индивидуальных солнечных электростанций, к концу года планирует выпустить солнечную фотоэлектрическую установку Delta Flore, которая совмещает садоводство и генерацию энергии.

Также сообщалось, что польские исследователи разработали покрытие на основе октасферосиликатов, которое может защитить фотоэлектрические солнечные панели от обледенения и потери эффективности зимой.