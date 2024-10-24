Не только генерируют энергию: солнечным панелям нашли неожиданное применение (фото)

Во Франции придумали, как совместить производство солнечной энергии и выращивание растений в одной установке.

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Французская компания Sunwind Energy, специализирующаяся на разработке индивидуальных солнечных электростанций, к концу года планирует выпустить солнечную фотоэлектрическую установку Delta Flore, которая совмещает садоводство и генерацию энергии. Об этом пишет pv magazine France.

Сообщается, что Delta Flore являет собой легкую и устойчивую алюминиевую конструкцию, в которой балластом служит емкость для высадки растений. Система проста в сборке, перерабатываемая и стойкая к воздействию таких природных факторов, как ветер, снег и град. Ее длинна составляет 3,548 м, ширина — 0,869 м, а высота — 1,332 м.

Фотоэлектрическая установка Delta Flore Фото: Sunwind Energy

По данным издания, установка использует двустороннюю технологию с полупрозрачным тедларом, чтобы оптимизировать энергоэффективность и защиту грядок. Система включает две фотоэлектрические панели Bisol Lumina мощностью по 340 Вт, каждая из которых состоит из 84 ячеек. Они подключены к трем обходным диодам и показывают эффективность 17,4% с зоной прозрачности 26,5%.

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Чтобы максимально использовать Delta Flore, производитель заложил возможность объединения установки с другими технологиями, такими, как датчики дождя для полива или светодиодное освещение с низким потреблением энергии.

На данный момент Delta Flore еще пребывает на стадии разработки. Выпуск первой партии запланирован на конец года. Стоимость одной системы будет составлять €1 190. Производитель также предоставляет гарантию на 25 лет.

Напомним, новое исследование китайского Института мировых ресурсов показало, что установка солнечных панелей над рыбоводческими фермами может помочь увеличить урожаи морепродуктов на 50%.

В свою очередь американский стартап Cosmic Buildings представил инновационный миниатюрный дом Cosmic One, который перерабатывает воду и генерирует собственную солнечную энергию.