Не тільки генерують енергію: сонячним панелям знайшли несподіване застосування (фото)

У Франції придумали, як поєднати виробництво сонячної енергії та вирощування рослин в одній установці.

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Французька компанія Sunwind Energy, що спеціалізується на розробці індивідуальних сонячних електростанцій, до кінця року планує випустити сонячну фотоелектричну установку Delta Flore, яка поєднує садівництво і генерацію енергії. Про це пише pv magazine France.

Повідомляється, що Delta Flore являє собою легку і стійку алюмінієву конструкцію, в якій баластом слугує ємність для висадки рослин. Система проста в збірці, переробляється і стійка до впливу таких природних факторів, як вітер, сніг і град. Її довжина становить 3,548 м, ширина — 0,869 м, а висота — 1,332 м.

Фотоелектрична установка Delta Flore Фото: Sunwind Energy

За даними видання, установка використовує двосторонню технологію з напівпрозорим тедларом, щоб оптимізувати енергоефективність і захист грядок. Система охоплює дві фотоелектричні панелі Bisol Lumina потужністю по 340 Вт, кожна з яких складається з 84 комірок. Вони підключені до трьох обхідних діодів і показують ефективність 17,4% із зоною прозорості 26,5%.

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Щоб максимально використовувати Delta Flore, виробник заклав можливість об'єднання установки з іншими технологіями, як-от датчики дощу для поливу або світлодіодне освітлення з низьким споживанням енергії.

Наразі Delta Flore ще перебуває на стадії розробки. Випуск першої партії заплановано на кінець року. Вартість однієї системи становитиме €1 190. Виробник також надає гарантію на 25 років.

Нагадаємо, нове дослідження китайського Інституту світових ресурсів показало, що встановлення сонячних панелей над рибницькими фермами може допомогти збільшити врожаї морепродуктів на 50%.

Зі свого боку американський стартап Cosmic Buildings представив інноваційний мініатюрний будинок Cosmic One, який переробляє воду і генерує власну сонячну енергію.