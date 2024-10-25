Українці можуть отримати гроші та пільгові кредити на енергообладнання: деталі

Приватні особи та бізнес можуть отримати пільгові кредити на альтернативні джерела енергії, а для ОСББ і ЖБК передбачена компенсація на суму до 2 мільйонів гривень.

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В Україні громадяни та бізнес можуть отримати пільгові кредити та компенсації за встановлення альтернативних джерел енергії та накопичувачів енергії. Про це йдеться на офіційному урядовому сайті.

Для приватних будинків доступна безвідсоткова ставка на встановлення сонячних панелей, вітряних турбін і накопичувачів енергії з можливістю кредитування до 480 тисяч гривень на 10 років. Ця програма реалізується Фондом розвитку підприємництва.

Для ОСББ і ЖБК у рамках програми Фонду енергоефективності передбачено компенсацію на суму до 2 мільйонів гривень на купівлю сонячних панелей і теплових насосів. Загалом держава може компенсувати до 70% вартості обладнання.

Малий і середній бізнес може отримати кредит на суму до 150 мільйонів гривень під -7-9% на купівлю енергетичного обладнання. Йдеться про купівлю та встановлення сонячних панелей, вітряних млинів, батарей, а також будівництво газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок. Програма реалізується Фондом розвитку підприємництва.

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Крім того, малі та середні підприємства можуть отримати пільгові кредити до 25 мільйонів гривень і до 9% річних на сонячні панелі, теплові насоси, когенераційні установки, біокотельні, проєкти енергосервісу та інше енергоефективне обладнання в межах програми Фонду декарбонізації.

Нагадаємо, французька компанія Sunwind Energy, що спеціалізується на розробці індивідуальних сонячних електростанцій, до кінця року планує випустити сонячну фотоелектричну установку Delta Flore, яка поєднує садівництво і генерацію енергії.

Також повідомлялося, що польські дослідники розробили покриття на основі октасферосилікатів, яке може захистити фотоелектричні сонячні панелі від обмерзання і втрати ефективності взимку.