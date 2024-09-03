До 75% вартості: де в Україні можна отримати компенсацію за купівлю генераторів для дому

Мешканці багатоповерхівок можуть розраховувати на відшкодування частини вартості генераторів у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Луцьку та Чернівцях.

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В умовах відключень світла мешканці багатоквартирних будинків можуть домовитися про встановлення генераторів, наприклад, для безперебійної роботи ліфта, подачі тепла і води. Фокус з'ясував, у яких містах є програми часткової компенсації вартості генераторів для Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Київ

За словами мера Києва Віталія Кличка, столиця тепер може відшкодувати до 75% вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії. Що стосується суми, вона залежить від поверховості будинку, щоб мешканці могли закуповувати більш потужне обладнання. Максимальний розмір компенсації становить:

до 100 тисяч гривень — для будинків до 6 поверхів (включно);

до 200 тисяч гривень — для будинків від 7 до 16 поверхів (включно);

до 300 тисяч гривень — для будинків від 17 поверхів, а також для будинків із покрівельними або вбудовано-прибудованими котельнями.

"Удосконалений порядок відшкодування стосуватиметься не тільки ОСББ і ЖБК. А всіх багатоповерхових будинків столиці, де таке рішення ухвалять мешканці", — наголосив Віталій Кличко.

Необхідні документи:

заява;

завірена копія видаткової накладної на придбання незалежних джерел електричної енергії;

витяг з єдиного державного реєстру (ОСББ, ЖБК, ОК, юридичні особи, основним видом діяльності яких є комплексне обслуговування об'єктів);

копія протоколу зборів співвласників (для управителя, обраного відповідно до закону);

Львів

Мешканці Львова можуть отримати компенсацію в розмірі до 200 тисяч гривень за купівлю потужного електрогенератора. Участь у програмі можуть брати ОСББ, керуючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова.

"З огляду на складну зиму, яка на нас чекає, щоб зменшити фінансове навантаження на співвласників будинків при придбанні альтернативних приладів для забезпечення освітлення будинку, ми розширили Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів", — заявив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин.

Необхідні документи:

заяву;

копії платіжних документів (первинні документи, що підтверджують факт отримання електрогенератора та оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик і серійного номера електрогенератора (або іншого заводського маркування);

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, що забезпечує утримання будинку;

документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору або виписка з протоколу).

Одеса

В Одесі передбачено часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках трьох і більше поверхів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельних кооперативів. Максимальна сума компенсації — 100 тисяч гривень для одного учасника програми.

У Міськраді Одеси підкреслюють, що сума відшкодування не може перевищувати 70% вартості генератора. При цьому генератор має бути закуплений у період воєнного стану. Крім того, учасники програми мають здійснити оплату через установи банків.

Для будинків, де встановлено індивідуальний тепловий пункт, водяні насоси або є ліфти, номінальна потужність генератора має бути від 5 кВт; для будинків без ліфтів та індивідуальних теплових пунктів — від 3 кВт.

Необхідні документи:

заяву;

копії платіжних документів;

копії документів із зазначенням технічних характеристик і серійного номера електрогенератора;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, що забезпечує утримання будинку;

документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору або виписка з протоколу).

Чернівці

У Чернівцях діє програма часткового відшкодування вартості генераторів для ОСББ, житлових кооперативів, органів самоорганізації населення та управителів, яку продовжили до кінця 2024 року. Мешканцям міста можуть відшкодувати 80% вартості купленого після 24 лютого 2022 року генератора потужністю понад 3 кіловати, але не більше ніж 60 тисяч гривень за один генератор. Розрахунок наступний:

3-36 квартир — 1 генератор,

37-72 квартир — 2 генератори і більше.

Для будинків, які мають автономні котельні та купують генератор для їхньої роботи, відшкодування з розрахунку: не більш як 60 тисяч гривень на кожні 36 квартир і не більш як 80% вартості генератора, потужністю понад 3 кіловати.

Необхідні документи:

заяву;

копії платіжних документів;

копії документів із зазначенням технічних характеристик, серійного номера або іншого заводського маркування;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, що забезпечує утримання будинку;

документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору або виписка з протоколу);

протокол зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо наміру придбати генератор із визначеною сумою пайової участі. Якщо генератор купує керуюча компанія — рішення про надання їй відповідних повноважень.

Луцьк

У Луцьку діє положення, згідно з яким громадянам можуть відшкодувати до 50% вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії, але не більше 40 тисяч гривень на багатоквартирний житловий будинок.

Відшкодування здійснюється коштом місцевого бюджету відповідно до Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Переліку необхідних документів на сайті міськради не наводять.

Харків

У Харкові можливе часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані ОСББ, ЖБК, ЖК та УБЖБ. Передбачено відшкодування 70% вартості придбаних у 2024-2027 рр. незалежних джерел електроенергії, але не більше 100 тисяч гривень.

Необхідні документи:

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;

документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору та виписка з протоколу);

копії платіжних документів (первинні документи, що підтверджують факт отримання незалежного джерела електричної енергії та оплати за наданий товар);

копія документа із зазначенням технічних характеристик, серійного номера незалежного джерела електричної енергії (або іншого заводського маркування) та гарантійного талона;

список потреб, на які використовуватиметься незалежне джерело електричної енергії.

Нагадаємо, підприємці, які зареєстровані в Ірпінській міській територіальній громаді та брали участь у захисті України, також можуть отримати часткову компенсацію вартості джерел резервного живлення та обладнання альтернативної енергетики в умовах воєнного стану.