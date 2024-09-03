Жителям Київщини повернуть гроші за купівлю джерел резервного живлення: деталі

Деякі підприємці з Ірпінської громади можуть отримати до 80 тис. грн компенсації за купівлю генераторів, зарядних станцій, сонячних панелей та іншого обладнання.

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Підприємці, які зареєстровані в Ірпінській міській територіальній громаді та брали участь у захисті України, можуть отримати часткову компенсацію вартості куплених джерел резервного живлення та обладнання альтернативної енергетики в умовах воєнного стану. Про це повідомила пресслужба Ірпінської міської ради.

Згідно з умовами програми, енергетичне обладнання має бути придбане після 24 лютого 2022 року. Сума часткового відшкодування не може перевищувати 50% від вартості обладнання. Максимальна сума відшкодування — 80 тис. грн. Отримати компенсацію можна 1 раз протягом бюджетного року.

Список товарів, за купівлю яких можна отримати компенсацію:

генератори потужністю від 5 кВт;

джерела безперебійного живлення (ДБЖ);

портативні зарядні станції;

гібридні інвентори;

комплекти сонячних енергосистем (СЕС);

комплекти обладнання для СЕС;

сонячні панелі;

МРРТ контролери;

акумулятори для сонячних електростанцій;

котли твердопаливні;

системи кріплень для сонячних панелей

При цьому обладнання, вироблене в Російській Федерації або Республіці Білорусь, відшкодуванню не підлягає.

Щоб отримати часткову компенсацію, підприємцям потрібно надати пакет документів до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ірпінської міської ради. Цей пакет документів включає:

заяву на часткову компенсацію вартості енергетичного обладнання відповідно до форми;

копії платіжних документів (первинні документи, що підтверджують факт отримання обладнання та оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик і серійного номера або іншого заводського маркування;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців юридичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність та зареєстрована на території Ірпінської міської територіальної громади;

копія паспорта та РНОКПП заявника;

копія документа, що підтверджує статус особи як такої, що брала участь у захисті Батьківщини та здійснює підприємницьку діяльність на території Ірпінської міської територіальної громади;

довідка банку з реквізитами рахунку для перерахування грошової компенсації;

підтвердження розміщення придбаного обладнання та використання для підприємницької діяльності (фото);

підписаний проєкт договору на співфінансування (часткову компенсацію) обладнання у 2-х примірниках.

Як зазначають в Ірпінській міській раді, документи розглядатиме робоча група, створена розпорядженням міського голови. Далі відділ економіки та стратегічного планування підготує проєкт рішення виконавчого комітету. Список учасників програми та розподіл часткової компенсації буде затверджено рішенням виконавчого комітету міськради.

Нагадаємо, минулого місяця у Вінниці анонсували програму, в рамках якої мешканцям міста компенсують 40% вартості сонячних панелей, встановлених у багатоповерхових будинках. Згенерована цими станціями енергія має йти на загальні потреби будинку — роботу ліфтів, водопровідних насосів, освітлення в під'їздах тощо.

Раніше Фокус також повідомляв про те, що держава обіцяє видавати українцям великі субсидії та безвідсоткові кредити на встановлення сонячних електростанцій, однак є низка умов, яких потрібно дотриматися.