Жителям Киевщины вернут деньги за покупку источников резервного питания: детали

Некоторые предприниматели из Ирпенской громады могут получить до 80 тыс. грн. компенсации за покупку генераторов, зарядных станций, солнечных панелей и прочего оборудования.

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Предприниматели, зарегистрированные в Ирпенской городской территориальной громаде и принимавшие участие в защите Украины, могут получить частичную компенсацию стоимости купленных источников резервного питания и оборудования альтернативной энергетики в условиях военного положения. Об этом сообщила пресс-служба Ирпенского городского совета.

Согласно условиям программы, энергетическое оборудование должно быть приобретено после 24 февраля 2022 года. Сумма частичного возмещения не может превышать 50% от стоимости оборудования. Максимальная сумма возмещения — 80 тыс. грн. Получить компенсацию можно 1 раз в течение бюджетного года.

Список товаров, за покупку которых можно получить компенсацию:

генераторы мощностью от 5 кВт;

источники бесперебойного питания (ИБП);

портативные зарядные станции;

гибридные инвенторы;

комплекты солнечных энергосистем (СЭС);

комплекты оборудования для СЭС;

солнечные панели;

МРРТ контроллеры;

аккумуляторы для солнечных электростанций;

котлы твердотопливные;

системы креплений для солнечных панелей

При этом оборудование, произведенное в Российской Федерации или Республике Беларусь, возмещению не подлежит.

Чтобы получить частичную компенсацию, предпринимателей нужно предоставить пакет документов Центр предоставления административных услуг исполнительного комитета Ирпенского городского совета. Этот пакет документов включает:

заявление на частичную компенсацию стоимости энергетического оборудования в соответствии с формой;

копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения оборудования и оплаты за предоставленный товар);

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера или другой заводской маркировки;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность и зарегистрированная на территории Ирпенского городского территориального общества;

копия паспорта и РНОКПП заявителя;

копия документа, подтверждающего статус лица как принимавшего участие в защите Родины и осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Ирпенского городского территориального общества;

справка банка с реквизитами счета для перечисления денежной компенсации;

подтверждение размещения приобретенного оборудования и использования для предпринимательской деятельности (фото);

подписанный проект договора на софинансирование (частичную компенсацию) оборудования в 2-х экземплярах.

Как отмечают в Ирпенском городском совете, документы будет рассматривать рабочая группа, созданная распоряжения городского главы. Далее отдел экономики и стратегического планирования подготовит проект решения исполнительного комитета. Список участников программы и распределение частичной компенсации будет утвержден решением исполнительного комитета горсовета.

Напомним, в прошлом месяце в Виннице анонсировали программу, в рамках которой жителям города компенсируют 40% стоимости солнечных панелей, установленных в многоэтажных домах. Сгенерированная этими станциями энергия должна идти на общие потребности дома – работу лифтов, водопроводных насосов, освещение в подъездах и тому подобное.

Ранее Фокус также сообщал о том, что государство обещает выдавать украинцам большие субсидии и беспроцентные кредиты на установку солнечных электростанций, однако есть ряд условий, которые нужно соблюсти.