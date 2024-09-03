До 75% стоимости: где в Украине можно получить компенсацию за покупку генераторов для дома

Жители многоэтажек могут рассчитывать на возмещение части стоимости генераторов в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Луцке и Черновцах.

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В условиях отключений света жители многоквартирных домов могут договориться об установке генераторов, например, для бесперебойной работы лифта, подачи тепла и воды. Фокус выяснил, в каких городах есть программы частичной компенсации стоимости генераторов для Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Киев

По словам мэра Киева Виталия Кличко, столица теперь может возместить до 75% стоимости приобретенных независимых источников электрической энергии. Что касается суммы, она зависит от этажности дома, чтобы жильцы могли закупать более мощное оборудование. Максимальный размер компенсации составляет:

до 100 тысяч гривен – для домов до 6 этажей (включительно);

до 200 тысяч гривен – для домов от 7 до 16 этажей (включительно);

до 300 тысяч гривен – для домов от 17 этажей, а также для домов с кровельными или встроенно-пристроенными котельными.

"Усовершенствованный порядок возмещения будет касаться не только ОСМД и ЖСК. А все многоэтажные дома столицы, где такое решение примут жильцы", – подчеркнул Виталий Кличко.

Необходимые документы:

заявление;

заверенная копия расходной накладной на приобретение независимых источников электрической энергии;

выписка из единого государственного реестра (ОСМД, ЖСК, ОК, юридические лица, основным видом деятельности которых является комплексное обслуживание объектов);

копия протокола собрания совладельцев (для управляющего, избранного в соответствии с законом);

Львов

Жители Львова могут получить компенсацию в размере до 200 тысяч гривен за покупку мощного электрогенератора. Участие в программе могут принимать ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК Львова.

"Учитывая сложную зиму, которая нас ждет, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на совладельцев домов при приобретении альтернативных приборов для обеспечения освещения дома, мы расширили Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов", — заявил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Орест Тимчишин.

Необходимые документы:

заявление;

копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Одесса

В Одессе предусмотрена частичная компенсация стоимости закупки электрогенераторов в многоквартирных домах трех и более этажей для объединений совладельцев многоквартирных домов, а также жилищно-строительных кооперативов. Максимальная сумма компенсации — 100 тысяч гривен для одного участника программы.

В Горсовете Одессы подчеркивают, что сумма возмещения не может превышать 70% стоимости генератора. При этом генератор должен быть закуплен в период военного положения. Кроме того, участники программы должны произвести оплату через учреждения банков.

Для домов, где установлен индивидуальный тепловой пункт, водяные насосы или есть лифты – номинальная мощность генератора должна быть от 5 кВт; для домов без лифтов и индивидуальных тепловых пунктов – от 3 кВт.

Необходимые документы:

заявление;

копии платежных документов;

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Черновцы

В Черновцах действует программа частичного возмещения стоимости генераторов для ОСМД, жилищных кооперативов, органов самоорганизации населения и управляющих, которую продлили до конца 2024 года. Жителям города могут возместить 80% стоимости купленного после 24 февраля 2022 года генератора мощностью более 3 киловатт, но не более 60 тысяч гривен за один генератор. Расчет следующий:

3-36 квартир — 1 генератор,

37-72 квартир – 2 генератора и больше.

Для домов, имеющих автономные котельные и покупающих генератор для их работы, возмещение из расчета: не более 60 тысяч гривен на каждые 36 квартир и не более 80% стоимости генератора, мощностью более 3 киловатт.

Необходимые документы:

заявление;

копии платежных документов;

копии документов с указанием технических характеристик, серийного номера или другой заводской маркировки;

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола);

протокол собрания совладельцев многоквартирных домов о намерении приобрести генератор с определенной суммой долевого участия. Если генератор покупает управляющая компания – решение о предоставлении ей соответствующих полномочий.

Луцк

В Луцке действует положение, согласно которому гражданам могут возместить до 50% стоимости приобретенных независимых источников электрической энергии, но не более 40 тысяч гривен на многоквартирный жилой дом.

Возмещение осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Программой развития гражданской защиты Луцкой городской территориальной громады на 2021-2025 годы. Список необходимых документов на сайте горсовета не приводится.

Харьков

В Харькове возможно частичное возмещение стоимости независимых источников электрической энергии, которые куплены ОСМД, ЖСК, ЖК и УБЖБ. Предусмотрено возмещение 70% стоимости приобретенных в 2024-2027 гг. независимых источников электроэнергии, но не более 100 тысяч гривен.

Необходимые документы:

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, что подтверждает регистрацию юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора и выписка из протокола);

копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения независимого источника электрической энергии и оплаты за предоставленный товар);

копия документа с указанием технических характеристик, серийного номера независимого источника электрической энергии (или другой заводской маркировки) и гарантийного талона;

список потребностей, на которые будет использоваться независимый источник электрической энергии.

Напомним, предприниматели, зарегистрированные в Ирпенской городской территориальной громаде и принимавшие участие в защите Украины, также могут получить частичную компенсацию стоимости источников резервного питания и оборудования альтернативной энергетики в условиях военного положения.