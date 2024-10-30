"Полностью снабжает дом": украинец создал у себя дома систему источников энергии (видео)

По словам Богдана Нещерета, на случай блекаута у него есть запас аккумуляторов на 9 кВт, которого может хватить на три дня.

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Богдан Нещерет из города Нежин в Черниговской области оборудовал у себя во дворе систему альтернативных источников энергии, которая включает солнечный коллектор для нагрева воды, ветрогенератор и солнечные панели. Об этом говорится в репортаже "Суспільного".

Мужчина создал у себя дома систему альтернативных источников энергии

Мужчина отметил, что начал устанавливать альтернативные источники генерации еще в 2014 году. Тогда это было его хобби. После начала полномасштабной войны он решил расширить свою систему. На данный момент в доме есть запас аккумуляторов на 9 кВт. При блекауте этого может хватить на три дня.

Также есть коллектор на 240 литров. По словам Богдана, этого полностью хватает на семью из шести человек – можно каждому помыться, помыть посуду, сделать все домашние дела, и горячая вода еще останется.

Система построена таким образом, что все в ней взаимозаменяемо. К примеру, если не будет солнца, то можно получать энергию от ветра. При отсутствии ветра можно использовать обычный бензогенератор. Вся эта система обошлась семье примерно в 140 тысяч гривен.

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Богдан отметил, что с детства любил что-то мастерить. По образованию он инженер-механик, ранее работал электриком в Киеве. При создании своей системы генерации он кое-что смотрел в интернете, но некоторые вещи придумывал сам.

"Проводки, проводки, так оно и пошло. И на этот момент вылилось в такую, скажем, немаленькую систему. Она и не велика, но полностью снабжает дом энергией", — сказал он.

Напомним, в Украине граждане и бизнес могут получить льготные кредиты и компенсации за установку альтернативных источников энергии и накопителей энергии.

В свою очередь председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров призвал жителей региона готовиться к тому, что зимой электричества не будет вообще.