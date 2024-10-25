"Будет лучше — будет супер": украинцы должны подготовиться к полному блэкауту зимой, — Федоров

Руководитель Запорожской ОВА не стал исключать отсутствия света на водонапорных станциях и крупных котельных. В регионе готовятся обеспечивать жизнь с помощью когенерационных установок и генераторов.

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Жителей Запорожской области призывают готовиться к отсутствию света зимой. Об этом 25 октября сообщил в эфире телемарафона председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится, потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше — будет супер", — объяснил он.

По словам главы ОВА, в регионе может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции. На этот случай власти устанавливают два генератора.

В городах, где есть централизованное отопление, в том числе в самом Запорожье, на все крупные котельные будут установлены когенерационные установки. Первые из них заработают уже в декабре.

"Почему есть задержка и почему не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина — огромная страна, и сегодня у нас есть огромный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также мы понимаем, что у нас денег нет", — уточнил Федоров.

Украина обращается за помощью к партнерам, и они финансируют закупки.

"Для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Поэтому мы зарезервируем это", — рассказал руководитель обладминистрации.

Школы и больницы уже имеют обычные генераторы, способные обеспечить свет для образовательного процесса и оказания медпомощи. Благодаря партнерам Украины семьи, проживающие в прифронтовой зоне, получили материальную помощь или топливные материалы для обогрева своих домов.

Также было выиграно большое количество грантов на установку солнечных батарей. В основном в Запорожской области они будут обеспечивать светом больницы. Федоров подчеркнул, что этот проект будет реализован в марте 2025 года, но уже сегодня Украина должна готовиться к следующей зиме.

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал, когда в Украине начнутся отключения света. По его словам, украинцы уже "близки" к ограничениям.

Представитель КГГА Александр Возный рассказал, что в Киеве планируют разработать схему размещения генераторов из-за большого количества жалоб. В то же время он объяснил, что генераторы ставят не из-за желания, а из необходимости.