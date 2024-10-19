РФ обстреляла Украину ракетами и "Шахедами": 7 пострадавших, повреждены жилые дома, — ОВА (фото)

Власти Одесской области сообщили о пожаре в трехэтажном доме и загоревшихся двух автомобилях, которые стояли рядом. По данным "Сумыоблэнерго", обесточен Шосткинский и Конотопской районы, вводятся графики отключения света с 1 по 5 очереди.

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Утром 19 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами. По состоянию на 9 утра ракетно-дроновая опасность сохранялась в шести областях. Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram-канале.

Воздушная тревога, в целом, сохранялась с вечера накануне на большей части Украины.

"Скоростная цель в Днепропетровской области. Ракета в направлении Александрии. Ракета в направлении Черкасс", — отмечалось в постах ВС.

Сообщение Воздушных сил об обстреле Украины 19 октября

Также сообщалось и о "Шахедах" в направлении Киева, Сумской, Черкасской, Николаевской областях.

В Сумской области два района без света

Ночью в Сумской области прогремели взрывы. В Сумской ОВА сообщили о последствиях российского авиаобстрела. Отмечалось, что противник применил КАБы и дроны в районе Шостки. Средства ПВО уничтожили три БПЛА.

При этом ранения получили по меньшей мере 7 человек. Ко всему прочему, пострадала инфраструктура. Ряд населенных пунктов Шосткинского района остались без света.

Скриншот публикации о последствиях обстрела в районе Шостки, Сумской области

В этой связи "Сумыоблэнерго" вводит графики аварийных отключений с 1 по 5 очередь.

В Сумской области действуют графики отключения света

"Будут обесточены Шосткинский, Конотопской и часть Сумского районов", — говорится в публикации.

В Николаеве ночью был сбит один беспилотник типа "Шахед".

"В ночь на 19 октября силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа "Shahed-136/131", — говорится в публикации Николаевской ОВА.

243 ударов в Запорожской области

По данным местной ОВА, на протяжении суток российские войска нанесли 243 удара по семи населенным пунктам Запорожской области. Применялись 124 БПЛА разной модификации. Также было 9 обстрелов из РСЗО и 110 артиллерийских атак.

Есть 5 сообщений о разрушениях домов и инфраструктуры.

Одесская область: больше 10 домов пострадали

Последствия обстрела в Одессе 19 октября Фото: Одесская ОВА Последствия обстрела в Одессе 19 октября Последствия обстрела в Одессе 19 октября Последствия обстрела в Одессе 19 октября Последствия обстрела в Одессе 19 октября Последствия обстрела в Одессе 19 октября

Во время российской атаки по Одесской области в ночь на 19 октября повреждено в общей сложности больше 10 домов. В ОВА сообщили о пожаре в трехэтажном доме, а также что загорелись два легковых автомобиля, находившихся рядом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

"Россияне попали в частный дом областного центра, где большое число жилых домов", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, что накануне, 18 октября, Россия атаковала украинские города и села 135 "Шахедами", использовались также и неизвестные дроны.

Также сообщалось, что ГСЧС рассказали, как уберечь детей от опасности в темное время суток, когда водители могут не заметить пешеходов.