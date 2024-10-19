РФ обстріляла Україну ракетами і "Шахедами": 7 постраждалих, пошкоджено житлові будинки, — ОВА (фото)

Влада Одеської області повідомила про пожежу в триповерховому будинку і загоряння двох автомобілів, які стояли поруч. За даними "Сумиобленерго", знеструмлено Шосткинський і Конотопський райони, запроваджують графіки вимкнення світла з 1 до 5 черги.

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Уранці 19 жовтня російські війська атакували Україну крилатими ракетами. Станом на 9 ранку ракетно-дронова небезпека зберігалася в шести областях. Про це повідомили Повітряні сили в Telegram-каналі.

Повітряна тривога, загалом, зберігалася з вечора напередодні на більшій частині України.

"Швидкісна ціль у Дніпропетровській області. Ракета в напрямку Олександрії. Ракета в напрямку Черкас", — зазначалося в постах ПС.

Повідомлення Повітряних сил про обстріл України 19 жовтня

Також повідомлялося і про "Шахеди" в напрямку Києва, Сумської, Черкаської, Миколаївської областей.

У Сумській області два райони без світла

Уночі в Сумській області прогриміли вибухи. У Сумській ОВА повідомили про наслідки російського авіаобстрілу. Зазначалося, що противник застосував КАБи та дрони в районі Шостки. Засоби ППО знищили три БПЛА.

При цьому поранення дістали щонайменше 7 осіб. До всього іншого, постраждала інфраструктура. Низка населених пунктів Шосткинського району залишилася без світла.

Скріншот публікації про наслідки обстрілу в районі Шостки, Сумської області

У зв'язку з цим "Сумиобленерго" запроваджує графіки аварійних відключень з 1 по 5 чергу.

У Сумській області діють графіки вимкнення світла

"Буде знеструмлено Шосткинський, Конотопський та частину Сумського районів", — ідеться в публікації.

У Миколаєві вночі було збито один безпілотник типу "Шахед".

"У ніч на 19 жовтня силами й засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено один БпЛА типу "Shahed-136/131", — йдеться в публікації Миколаївської ОВА.

243 удари в Запорізькій області

За даними місцевої ОВА, протягом доби російські війська завдали 243 удари по семи населених пунктах Запорізької області. Застосовували 124 БПЛА різної модифікації. Також було 9 обстрілів із РСЗВ і 110 артилерійських атак. Є 5 повідомлень про руйнування будинків та інфраструктури.

Одеська область: понад 10 будинків постраждали

Наслідки обстрілу в Одесі 19 жовтня Фото: Одеська ОВА Наслідки обстрілу в Одесі 19 жовтня Наслідки обстрілу в Одесі 19 жовтня Наслідки обстрілу в Одесі 19 жовтня Наслідки обстрілу в Одесі 19 жовтня Наслідки обстрілу в Одесі 19 жовтня

Під час російської атаки по Одеській області в ніч на 19 жовтня пошкоджено загалом понад 10 будинків. В ОВА повідомили про пожежу в триповерховому будинку, а також про те, що загорілися два легкових автомобілі, які перебували поруч. Пожежники оперативно ліквідували загоряння.

"Росіяни потрапили в приватний будинок обласного центру, де велика кількість житлових будинків", — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, що напередодні, 18 жовтня, Росія атакувала українські міста і села 135 "Шахедами", використовувалися також і невідомі дрони.

Також повідомлялося, що у ДСНС розповіли, як уберегти дітей від небезпеки в темний час доби, коли водії можуть не помітити пішоходів.