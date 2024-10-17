Ребенок будет заметнее в 15 раз: как уберечь детей от опасности, — ГСЧС (инфографика)

В темное время суток водитель может не заметить пешехода, если тот не придерживается нескольких правил. Спасатели отметили, что это может спасти жизнь.

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С наступлением осени в Украине начало раньше темнеть, в населенных пунктах случаются перебои в поставках электроэнергии из-за обстрелов или непогоды, а зимой не исключены отключения света. При таких условиях важно соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать опасности на улице. Соответствующую инструкцию 17 октября опубликовала пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что в темноте водители могут легко не заметить пешехода, а пешеход — машину. Спасатели призвали украинцев позаботиться о безопасности детей, рассказав им о нескольких простых правилах, которые спасают жизнь.

Первое, что важно понимать, — в темной одежде человек почти незаметен. Выходя на улицу, стоит надевать светлую верхнюю одежду, еще лучше — клеить на нее светоотражающие элементы.

Ребенок в темной одежде будет заметен только за 10 метров в темноте. Если же он будет одет в светлое, это расстояние удлинится до 40 метров. Добавить на светлую одежду светоотражающие элементы, и водитель сможет увидеть малыша аж за 150 метров.

Инфографика от ГСЧС и ЮНИСЕФ Фото: ГСЧС

Кроме того, следует объяснить ребенку, как безопасно передвигаться. Идти по темной улице лучше с включенным фонариком.

Инфографика от ГСЧС и ЮНИСЕФ Фото: ГСЧС

Если же нужно переходить дорогу — дождаться других, чтобы делать это в группе людей.

Инфографика от ГСЧС и ЮНИСЕФ Фото: ГСЧС

В ГСЧС призвали не перебегать дорогу в темное время суток. Переходить на другую сторону улицы стоит только по пешеходному переходу.

Инфографика от ГСЧС и ЮНИСЕФ Фото: ГСЧС

Напомним, в Патрульной полиции попросили водителей проверять машину и стучать по капоту перед тем, как заводить двигатель.

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