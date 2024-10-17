Заморозки практически по всей Украине: синоптик озвучила прогноз погоды в октябре

Украинцев ожидает теплая погода через четыре дня, начиная с 21 октября. Пока что над территорией Украины царит зона высокого давления, которая принесла похолодание.

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В течение последних двух недель октября погода в Украине изменится от заморозков до потепления. На выходные с 18 по 20 октября украинцев ожидает похолодание. Однако уже с 21 октября температура повысится почти вдвое. Точный прогноз погоды синоптик Наталья Диденко озвучила на странице Facebook.

Погода в Украине — прогноз на октябрь

Диденко объяснила, что ближайшие четыре дня погода в Украине будет формироваться антициклоном, который завис над Восточной Европой. Карта погоды, которую она опубликовала, показывает мощную и стационарную зону высокого давления. По словам синоптика, такая ситуация повлечет заморозки почти во всех регионах страны.

Погода в Украине — карта погоды от Наталки Диденко Фото: Наталка Діденко

Какой будет погода в Украине?

17 октября. Температура воздуха будет несколько выше в восточных и южных регионах. Причина такой ситуации — облачность от соседнего погодного фронта, отметила синоптик.

Распределение температур:

восточные области — от +7 до +9 градусов;

южные и западные — от +10 до +13;

Закарпатье — до +16;

остальные области — от +8 до +11.

18 октября — ожидаются дожди на востоке, в Днепре и в некоторых районах вокруг областного центра, отдельные районы Запорожской области. Остальная территория — без дождей.

Погода в Киеве — сухая и холодная, пояснила Диденко. Температура воздуха ближайшей ночью — от +1 до +3 градусов, ожидаются заморозки. В пятницу 18 октября — +9.

Когда будет потепление? По мнению Диденко, температура воздуха поднимется с понедельника 21 октября. Согласно ее оценкам будет "замечательная октябрьская погода": тепло, солнечно, сухо, от +13 до +17 градусов. По мнению синоптика, погода в Украине даст возможность попутешествовать по стране и отдохнуть.

"Планируйте, съездите куда-то в Украину, поработайте необходимое к зиме на открытом воздухе, впускайте к себе больше солнца", — написала она.

Точный прогноз погоды от Украинского гидрометеорологического центра

На портале Укргидрометцентра можно увидеть точный прогноз погоды в Украине. Карта погоды показывает, что 17 октября дождь в восточных и южных регионах, на остальной территории — сухо, облачно с прояснениями. Температура днем — 9-11 градусов, ночью — 3-5 градусов, ветер — северный со скоростью 5-10 м/с.

Между тем уже через четыре дня, в понедельник 21 октября, действительно начнется потепление. Погода в Украине будет солнечной, теплой (от +13 до +15 градусов), осадков не будет, уверяют метеорологи.

Погода в Украине — Укргидрометцентр о температуре 17 октября Фото: укргидрометцентр Погода в Украине — Укргидрометцентр о температуре 21 октября Фото: укргидрометцентр

Отметим, погода в Украине в начале октября была теплее, чем ожидается в конце месяца. Согласно данным синоптиков, украинцы наслаждались температурой воздуха 25 градусов.

Напоминаем, 16 октября городской голова Киева Виталий Кличко объяснил, когда будут включать отопление и как к этому причастна погода в Украине.