Зима в марте и заморозки в мае: синоптик удивил прогнозом погоды на весну

По словам народного синоптика Владимира Деркача, все три весенних месяца 2024 года демонстрируют общую тенденцию к потеплению.

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В целом весна 2024 года в Украине обещает быть теплой, влажной, но с сюрпризами в виде мокрого снега, сильных дождей и заморозков даже накануне лета. Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач, на прогнозы которого ссылается "Телеграф".

По предположениям народного синоптика с Волыни, который наблюдает за погодой уже более 20 лет и прогнозирует ее на основе древних народных примет и метеорологических явлений в определенные дни, начало и середина весны будут погожими, со среднестатистической температурой и незначительными заморозками, а вот в мае летнего тепла ожидать не стоит. Вместе с тем, в лесах Карпатского биосферного заповедника уже начали цвести первые весенние цветы, в частности появились подснежники, калюжница и кремена.

Март

Первый месяц весны может быть сухим, без затяжных дождей, но с напоминанием о зиме в виде заморозков в начале третьей декады. Температура будет в основном плюсовая и с середины первой декады месяца начнет медленно повышаться. В начале второй декады придет настоящее весеннее тепло, однако ночью все же будут отмечаться заморозки.

С середины второй декады температура воздуха снова станет снижаться, появятся осадки и уже в начале третьей декады придет похолодание, даже с мокрым снегом, иногда показания градусника опустятся до "минуса".

"В самом конце марта немного потеплеет, однако настоящего весеннего тепла еще не будет", — говорит Деркач.

Апрель

Второй месяц весны также сохранит умеренность осадков и среднестатистическую температуру.

"Первая декада апреля продолжит тенденцию умеренной температуры, осадков будет достаточно мало. Но понемногу температура воздуха начнет расти и станет достаточно тепло", — прогнозирует народный синоптик.

Будет только один период с повышением влаги на 2-3 дня — в начале второй декады апреля на несколько дней придут дожди и похолодание. Однако уже в середине второй декады снова будет потепление. Вместе с тем третья декада испортит весеннее настроение, но не надолго.

"Впрочем, погода быстро наладится и к концу месяца уже будет радовать теплыми и погожими днями без осадков", — прогнозирует знаток погоды.

Май

Начало последнего месяца весны будет отмечено умеренным весенним теплом, влажностью, однако затяжных дождей не ожидается.

"Уже с середины первой декады осадков станет меньше, а температура воздуха немного повысится, хотя возможность кратковременных дождей сохранится", — прогнозирует Деркач.

Потепление будет наблюдаться и в начале второй декады мая, но дальше столбики термометров поползут вниз, снова пройдут осадки — такая погода продлится два-три дня.

"Уже после этого сильно потеплеет. Это будет самая теплая часть мая, и она будет сохраняться и в начале третьей декады месяца", — обещает народный синоптик.

Однако летнего тепла даже в конце мая ждать не стоит.

"Пройдут достаточно сильные дожди, местами шквальный ветер, температура воздуха сильно снизится, особенно ночью, возможно даже до заморозков", — предупреждает Деркач.

По словам народного синоптика, если характеризовать весну 2024 года в целом, то все три месяца все же демонстрируют общую тенденцию к потеплению.

Важно

28 февраля 2024 года: Василия Декаполита - что сегодня нельзя делать

В Киеве 28 февраля, по словам народного синоптика Наталки Диденко, осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, умеренный. Ближайшей ночью ожидается 0…+2 градуса, на окраинах — до -1, завтра днем будет около +10 градусов.

Напомним, ранее кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что на этой неделе, с 26 февраля по 1 марта, начнется настоящая весна — температура по всей стране ожидается выше нормы, особенно в западных и южных регионах.