Зима в березні та заморозки в травні: синоптик здивував прогнозом погоди на весну

За словами народного синоптика Володимира Деркача, усі три весняні місяці 2024 року демонструють загальну тенденцію до потепління.

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Загалом весна 2024 року в Україні обіцяє бути теплою, вологою, але із сюрпризами у вигляді мокрого снігу, сильних дощів і заморозків навіть напередодні літа. Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач, на прогнози якого посилається "Телеграф".

За припущеннями народного синоптика з Волині, який спостерігає за погодою вже понад 20 років і прогнозує її на основі стародавніх народних прикмет і метеорологічних явищ у певні дні, початок і середина весни будуть погожими, із середньостатистичною температурою та незначними приморозками, а от у травні літнього тепла очікувати не варто. Водночас у лісах Карпатського біосферного заповідника вже почали цвісти перші весняні квіти, зокрема з'явилися проліски, калима та кремена.

Березень

Перший місяць весни може бути сухим, без затяжних дощів, але з нагадуванням про зиму у вигляді заморозків на початку третьої декади. Температура буде здебільшого плюсова і з середини першої декади місяця почне повільно підвищуватися. На початку другої декади прийде справжнє весняне тепло, проте вночі все ж таки відзначатимуться заморозки.

Із середини другої декади температура повітря знову почне знижуватися, з'являться опади і вже на початку третьої декади настане похолодання, навіть із мокрим снігом, подекуди показники градусника опустяться до "мінуса".

"Наприкінці березня трохи потеплішає, проте справжнього весняного тепла ще не буде", — каже Деркач.

Квітень

Другий місяць весни також збереже помірність опадів і середньостатистичну температуру.

"Перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури, опадів буде досить мало. Але потроху температура повітря почне зростати і стане досить тепло", — прогнозує народний синоптик.

Буде лише один період із підвищенням вологи на 2-3 дні — на початку другої декади квітня на кілька днів прийдуть дощі та похолодання. Проте вже в середині другої декади знову буде потепління. Водночас третя декада зіпсує весняний настрій, але не надовго.

"Утім, погода швидко налагодиться і до кінця місяця вже тішитиме теплими і погожими днями без опадів", — прогнозує знавець погоди.

Травень

Початок останнього місяця весни буде відзначений помірним весняним теплом, вологістю, проте затяжних дощів не очікується.

"Уже з середини першої декади опадів стане менше, а температура повітря трохи підвищиться, хоча можливість короткочасних дощів збережеться", — прогнозує Деркач.

Потепління спостерігатиметься і на початку другої декади травня, але далі стовпчики термометрів поповзуть донизу, знову пройдуть опади — така погода триватиме два-три дні.

"Уже після цього сильно потеплішає. Це буде найтепліша частина травня, і вона зберігатиметься і на початку третьої декади місяця", — обіцяє народний синоптик.

Однак літнього тепла навіть наприкінці травня чекати не варто.

"Пройдуть досить сильні дощі, місцями шквальний вітер, температура повітря сильно знизиться, особливо вночі, можливо навіть до заморозків", — попереджає Деркач.

За словами народного синоптика, якщо характеризувати весну 2024 року загалом, то всі три місяці все ж демонструють загальну тенденцію до потепління.

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Нагадаємо, раніше кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич повідомив, що цього тижня, з 26 лютого до 1 березня, розпочнеться справжня весна — температура в усій країні очікується вищою за норму, особливо в західних і південних регіонах.