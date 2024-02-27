"Дощів не видно": в Україну прийшла весна з потеплінням до +17 (карта)

Впродовж 28 лютого середня денна температура становитиме від +7 до +12 градусів. Більш тепла погода очікується у західних регіонах, де повітря прогріється до +17.

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У середу, 28 січня, повсюди в Україні очікується суха погода та багато сонця. У столиці також опадів не передбачається, а вдень очікується близько +10 градусів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко в Telegram.

"Зима крекче і скаржиться на веселу молодь-весну, якій вже не сидиться спокійно… Куди тут вже старенькій змагатися? Хіба, що вночі розсердиться від безсоння і замахнеться кволою рукою морозами", — пише Діденко.

За її словами, невеликі морози очікуються лише в східних областях України, де відчутніший вплив безхмарного антициклону.

Водночас протягом дня 28-го лютого температура повітря становитиме +7…+12 градусів, на заході — +10…+17 градусів, а на сході — +4…+7 градусів. Вітер у середу буде південно-східний, помірний.

В Україні очікується багато сонця

Крім того, як наголошує синоптикиня, у середу, 28 лютого, повсюди в Україні очікується суха погода антициклонального характеру та багато сонця.

"Надалі в Україні суха погода триватиме. Дощів зовсім не видно. Температура повітря десь така і буде – тепліше на заході, холодніше на сході, загалом в межах +7…+12 градусів", — йдеться у повідомленні.

Погода у Києві 28 лютого

У Києві 28-го лютого, за словами Діденко, опадів не передбачається. Вітер південно-східний, помірний. Найближчої ночі очікується 0…+2 градуси, на околицях — до -1, завтра вдень буде близько +10 градусів.

Нагадаємо, раніше кандидат географічних наук та метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що на цьому тижні, з 26 лютого до 1 березня, розпочнеться справжня весна — температура по всій країні очікується вищою за норму, особливо у західних і південних регіонах.