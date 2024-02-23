Майже весна: якою буде погода в Україні на вихідних 24-25 лютого

За словами синоптикині Наталки Діденко, на вихідних на українців чекає тепла погода, за якою настане незначне похолодання.

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На вихідних 24 і 25 лютого на території України буде переважно тепла погода. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Надалі градуси трохи "присядуть", проте серйозного похолодання не видно — природа й атмосфера спокійно, без контрастних смикань і нервів, заздалегідь готуються до весни", — написала Діденко.

Наталка Діденко прогнозує теплу погоду на вихідних Фото: facebook / Наталья Диденко

За даними Укргідрометцентру, середня температура повітря в Україні в суботу вдень становитиме +10+12 градусів, вночі — +5+7 градусів. У неділю денна температура триматиметься в районі +7+9 градусів, нічна +5+3 градусів.

У Києві на вихідних очікується хмарна погода і середня температура повітря +5 градусів.

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У західних областях синоптики прогнозують від +7 до +11 градусів. У більшості західних регіонів хмарно, у Тернопільській та Хмельницькій областях — хмарно з проясненнями. У Закарпатській області можливий проливний дощ.

У центральних областях очікується температура повітря від +0,5 до +7 градусів. Майже у всіх областях хмарно, у Дніпропетровській — хмарно з проясненнями. Без опадів.

На півдні країни температура повітря коливатиметься в районі +6+11 градусів. У Херсонській області та Криму буде хмарно, у Запорізькій і Миколаївській областях — хмарно з проясненнями. В Одесі очікується туман. Опадів не передбачається.

На сході, зокрема в Харківській області, очікується хмарна погода і середня температура повітря в районі +0,6 градуса.

Погода в Україні 24 лютого Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 25 лютого Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 20 лютого Наталка Діденко попереджала, що протягом тижня в Україні переважатиме волога, з опадами, погода.

ЗМІ також писали 20 лютого, що після Місячного Нового року в західному регіоні Китаю Сіньцзяні настало похолодання, яке побило 64-річний рекорд: температура знизилася до -52,3 градуса.